«Малыш, ты не в курсе — я на жёстких бизиках»: Ида Галич ответила ухажёру

Police in Paris и Ида Галич — «Бизи»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Бизи» — совместный сингл Иды Галич и белорусского электронного дуэта Police in Paris. Релиз вышел 3 июля 2026 года и быстро привлёк внимание слушателей благодаря необычному сочетанию ироничного текста и жёсткого клубного звучания. «Рамблер» публикует текст композиции, а также рассказывает, как появилась эта песня. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Police in Paris, Ида Галич— «Бизи»: текст песни
Послушай, я всё время на работе
У меня пять-два
Ну найди себе другую тётю
Малыш, ты не в курсе —
Я на жёстких бизиках
Мама не в ресурсе
Двигайся на изиках
Малыш, ты не в курсе —
Я на жёстких бизиках
Мама не в ресурсе
Двигайся на изиках
Малыш, ты не в курсе —
Я на жёстких бизиках
Я перезвоню
Двигайся на изиках
Какой аутлайн?
У меня дедлайн
Какие свидания?
Малыш, до свидания
Какой аутлайн?
У меня дедлайн
Какие свидания?
Малыш, до свидания
Двигайся на изиках
Малыш, ты не в курсе —
Я на жёстких бизиках
Мама не в ресурсе
Двигайся на изиках
Малыш, ты не в курсе —
Я на жёстких бизиках
Я перезвоню
Двигайся на изиках
Police in Paris, Ида Галич — «Бизи»: история создания
Идея совместной работы появилась после общения Иды Галич и участников Police in Paris в социальных сетях. Телеведущая давно следила за творчеством дуэта. Позже музыканты встретились лично и решили попробовать записать трек вместе.
По словам артистов в пресс-релизе, сначала композиция задумывалась как шутка. Во время студийной работы идея неожиданно получила развитие. В итоге появился полноценный танцевальный трек с элементами хард-техно. Это направление электронной музыки с очень быстрым темпом, мощной басовой линией и жёстким звучанием.
В основе песни лежит знакомая многим ситуация. Главная героиня настолько занята работой и делами, что отношения отходят на второй план. Авторы подают эту тему с юмором и самоиронией. Такой образ хорошо сочетается с публичным образом Иды Галич, которая активно развивает собственные проекты и часто рассказывает о насыщенном графике.
После выхода композиции артисты начали активно публиковать короткие видео с фрагментами трека в своих социальных сетях. Песня быстро стала использоваться в коротких роликах. Пользователи снимали под неё юмористические видео о работе, дедлайнах, нехватке времени на личную жизнь и повседневной суете.
Police in Paris, Ида Галич — «Бизи»: интересные факты
- Для Иды Галич «Бизи» стала первым крупным музыкальным релизом за несколько лет. До этого она выпускала песни эпизодически, совмещая музыку с работой телеведущей и блогера. Предпоследний её сингл «Капельки», записанный с группой «Хлеб», был представлен в 2020 году.
- Police in Paris стали первым электронным проектом из Беларуси, который выступил на одном из крупнейших фестивалей электронной музыки Tomorrowland. Он проводится ежегодно в бельгийском городе Бом. Кроме того, музыка дуэта прозвучала в фильме «Плохая девочка» студии A24 с Николь Кидман, Антонио Бандерасом и Харрисом Дикинсоном в главных ролях.
- Свадьба Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича в Северной Осетии стала громким событием лета 2026. Группа Police in Paris внесла свою лепту и выступила с сетом на мероприятии.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
«Если я не твоя невеста»: как Iowa подтолкнули поклонницу к расставанию