Как «Три танкиста» стали песней о боевой машине и дружбе

«Три танкиста» — советская песня из фильма «Трактористы», вышедшего в 1939 году. Композицию также знают по строке «три танкиста, три весёлых друга» и по фразе «экипаж машины боевой». Песня появилась ещё до Великой Отечественной войны, но позже стала одним из самых узнаваемых военных номеров советской эпохи. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает её историю. Послушать песню в исполнении разных артистов можно здесь, а скачать плейлист в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

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«Три танкиста»: текст песни

[Куплет 1]

На границе тучи ходят хмуро

Край суровый тишиной объят

У высоких берегов Амура

Часовые Родины стоят

У высоких берегов Амура

Часовые Родины стоят

[Куплет 2]

Там врагу заслон поставлен прочный

Там стоит, отважен и силён

У границ земли дальневосточной

Броневой ударный батальон!

[Куплет 3]

Там живут — и песня в том порука

Нерушимой, крепкою семьёй

Три танкиста, три весёлых друга —

Экипаж машины боевой!

Три танкиста, три весёлых друга —

Экипаж машины боевой!

[Куплет 4]

На траву легла роса густая

Полегли туманы широки

В эту ночь решили самураи

Перейти границу у реки!

[Куплет 5]

Но разведка доложила точно, —

И пошёл, командою взметён

По родной земле дальневосточной

Броневой ударный батальон!

[Куплет 6]

Мчались танки, ветер поднимая

Наступала грозная броня

И летели наземь самураи

Под напором стали и огня!

И летели наземь самураи

Под напором стали и огня!

[Куплет 7]

И добили — песня в том порука —

Всех врагов в атаке огневой

Три танкиста, три весёлых друга —

Экипаж машины боевой!

Три танкиста, три весёлых друга —

Экипаж машины боевой!

«Три танкиста»: история песни

Песню «Три танкиста» написали для картины Ивана Пырьева «Трактористы». Музыку сочинили Дмитрий и Даниил Покрасс, лирику — Борис Ласкин. Отдельное нотное издание вышло в 1939 году в Музгизе — Государственном музыкальном издательстве, которое выпускало ноты и музыкальную литературу. В издании композиция была обозначена как песня из кинофильма «Трактористы» для двухголосного хора без сопровождения.

По сюжету главный герой Клим Ярко возвращается с Дальнего Востока в украинский колхоз, где работает трактористка Марьяна Бажан. Он начинает ухаживать за ней, а сама картина соединяет колхозную комедию и романтику. Бывший танкист снова оказывается среди мирных людей, но его армейский опыт остаётся важной частью образа.

Песню впервые исполнил в фильме актёр Николай Крючков, сыгравший главную роль. Именно через его героя «Три танкиста» вошли в массовую культуру: песня открывала фильм и сразу задавала тему.

Идею добавить такую песню приписывают самому Ивану Пырьеву. Режиссёру нужен был номер, который с первых кадров напоминал бы зрителям о дальневосточной границе, танкистах и готовности страны к обороне. Поэтому в тексте появились Амур, суровый край, часовые Родины и броневой батальон.

Текст отсылает к обстановке конца 1930-х годов, когда внимание СССР было приковано к восточным рубежам. Вероятной исторической опорой для «Трёх танкистов» стали бои у озера Хасан в 1938 году, где советские войска столкнулись с японской армией. Позже песня зазвучала уже на фоне нового конфликта на Дальнем Востоке — боёв на Халхин-Голе, которые шли в 1939 году.

После начала Великой Отечественной войны песня получила новые версии. В 1941 году Василий Лебедев-Кумач написал текст на ту же мелодию уже о борьбе с фашистами. В 1946 году Борис Ласкин создал ещё один вариант — о том, как три друга-танкиста после войны вернулись к спокойной жизни.

«Три танкиста»: популярные исполнители

Первым исполнителем песни стал Николай Крючков. Для советского зрителя он был одним из самых узнаваемых киногероев предвоенного времени: до «Трактористов» актёр уже сыграл сапожника Сеньку в «Окраине», моториста-механика Алёшу в картине «У самого синего моря», а также снялся в фильмах «Комсомольск» и «На границе».

Среди известных эстрадных версий есть и исполнение Леонида Утёсова — одного из главных советских артистов XX века. В его репертуаре «Три танкиста» звучали как самостоятельный концертный номер, понятный слушателям без кинематографического контекста.

В 1974 году «Три танкиста» исполнял Юрий Богатиков — советский эстрадный певец, которого называли «маршалом советской песни». Его версия прозвучала на творческом вечере композитора Дмитрия Покрасса в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева.

Песню также исполнял Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. В такой версии «Три танкиста» звучат уже как строевой и праздничный номер: хоровое исполнение подчёркивает военную тему, а не кинематографическую историю песни.

К «Трём танкистам» обращались и современные артисты. Алсу записала свою версию для проекта «Письма, пришедшие с войны», а культурно-социальный проект «Музыка вместе» выпустил коллективное исполнение песни в рамках цикла «10 песен Победы».

Отдельная жизнь у песни появилась в детских, школьных и праздничных программах. «Три танкиста» часто включают в концерты ко Дню Победы и Дню защитника Отечества: песня легко узнаётся по припеву, а образ трёх друзей-танкистов делает её удобной для хорового исполнения.

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