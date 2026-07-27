В США резко вырос интерес к неожиданному музыкальному жанру

Электронная и танцевальная музыка стала самым быстрорастущим жанром в Соединённых Штатах в первой половине 2026 года. Это следует из полугодового отчёта аналитической компании Luminate.

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Среди артистов, которые обеспечили этот рост, — Disco Lines и John Summit. Параллельно у американской аудитории возобновился интерес к трекам, вышедшим в 2015–2017 годах. Об этом сообщает NME.

При этом по абсолютным объёмам прослушиваний электронная музыка ещё далека от первого места. Безусловные лидеры — R&B и хип-хоп. Каждый четвёртый трек, который слушают онлайн в США, относится именно к этим жанрам.

Заметно растёт и латинская музыка. В первом квартале 2026 года доля случайных слушателей этого жанра достигла 54%. Среди главных имён — Shakira, Peso Pluma, Karol G и Bad Bunny, выступивший на Super Bowl 2026. Испаноязычная музыка сейчас занимает каждый десятый стрим в США, а доля англоязычного контента впервые упала до исторического минимума — 87,1%.

Вице-президент Luminate по музыкальным инсайтам Джейми Марконетт назвала происходящее структурным переустройством в сфере языков и границ: по её словам, успех в мейнстримной музыке больше не привязан к одному рынку.

В целом стриминг в США вырос на 4,8% по сравнению с первой половиной 2025 года. Британские артисты также укрепляют позиции на американском рынке — их доля поднялась до 7,8%.

Luminate — ведущая аналитическая компания музыкальной и развлекательной индустрии. Она публикует еженедельные чарты Billboard и выпускает регулярные отраслевые отчёты. Полугодовой доклад Luminate — один из главных ориентиров для лейблов, стриминговых сервисов и артистов по всему миру.

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