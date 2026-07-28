Алла Пугачёва ответила, готова ли вернуться на сцену

Алла Пугачева объявила, что готова вернуться на сцену даже в 90-летнем возрасте. Об этом певица сообщила во время закрытия фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале. Она подчеркнула готовность снова выходить к зрителям со своими песнями и историями при появлении особого внутреннего ощущения и свободного времени.

© Соцсети Аллы Пугачёвой

В принципе, я готова и к пению, и к рассказам, и ко всему. Но я пока не вижу состояния такого души и времени. Как только я это почувствую, я выйду. И в 90 могу. Хорошо бы.

Также артистка призналась, что скучает по вниманию публики и ощущению всеобщей любви. Как сообщает ОСН, на просьбу журналистов рассказать о повседневной жизни в Латвии она отказалась отвечать, назвав эту информацию личной.

Алла Борисовна Пугачева — советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино, композитор, музыкальный продюсер. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ. Среди её известных песен: «Миллион алых роз» (1982), «Айсберг» (1986), «Позови меня с собой» (1994). В годы популярности была широко известна как «Примадонна российской эстрады».

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