Футбольный хит Шакиры и Burna Boy установил новый рекорд

Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026) возглавил сразу два мировых чарта Billboard – Global 200 и Global Excl. U.S. Кроме того, он поднялся на 17-е место американского Hot 100, превзойдя предыдущий лучший результат официального гимна ЧМ – песню самой Шакиры Waka Waka (This Time for Africa), которая добралась до 38-й позиции в 2010 году.

© Соцсети Шакиры

Новое достижение сделало Dai Dai самым коммерчески успешным гимном ЧМ по футболу в истории музыки. Хит также превзошёл показатели таких песен, как The Cup Of Life Рики Мартина (1998) и We Are One Питбуля и Дженнифер Лопес (2014). Статистику приводит Billboard.

По данным трекера Luminate, за неделю с 17 по 23 июля песня собрала в США более 8 миллионов стримов (+69% к предыдущей неделе), почти 14 миллионов радиослушателей (+11%) и около 7 тысяч продаж (+322%). Успех композиции обеспечили выступления исполнителей на церемонии открытия и финале турнира.

Для Шакиры это уже тринадцатая песня в топ-40 Hot 100, а для Burna Boy – вторая и первая в качестве ведущего артиста.

Колумбийская певица Шакира известна такими хитами, как «Whenever, Wherever» (2001), «Hips Don't Lie» (2006), «She Wolf» (2009), «Loca» (2010). Нигерийский артист Burna Boy прославился благодаря альбомам «Outside» (2018), «African Giant» (2019), синглам «Ye» (2018), «Gum Body» (2020).

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