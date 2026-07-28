90-летний Раймонд Паулс навсегда ушёл со сцены

Латвийский композитор Раймонд Паулс отменил выступление в Юрмале и принял решение окончательно завершить концертную деятельность. Запланированный на 3 августа концерт в зале «Дзинтари» не состоится из-за проблем со здоровьем 90-летнего артиста.

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Раймонд Паулс пояснил, что больше не занимается организацией концертов, так как ему хватило выступлений на всю жизнь, и добавил, что посоветовал бы некоторым коллегам также остановиться.

Несмотря на уход со сцены, у 90-летнего композитора остались нереализованные творческие планы. В будущем он намерен представить публике новую талантливую певицу, сообщил ТАСС. Её имя пока не разглашается.

В середине апреля музыкант перенёс операцию и проходил стационарное лечение. Сейчас он восстанавливается дома. Паулс не делился с публикой конкретным диагнозом, но заявлял, что страдает из-за «опухшей головы и опухших ног».

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор и пианист. За более чем полвека творческой работы он создал десятки эстрадных хитов, в том числе музыку к известным песням, которые исполняли Алла Пугачёва, Лариса Долина и Лайма Вайкуле. Среди известных песен его авторства — «Делу время», «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Полюбите пианиста» и многие другие.

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