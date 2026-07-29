Gorillaz в Алматы, авиашоу и луна-парк: не пропустите топ-фестивали августа

В августе можно съездить на «Пари Фест» в Нижний Новгород и увидеть авиашоу на Стрелке, провести день в луна-парке Пикника Афиши х Сбер в Петербурге или выбрать лесной фестиваль «Круто» во Владимирской области. В Москве пройдёт «Грильфест Радио Maximum», в Подмосковье — «Джазовые сезоны», а в Алматы — Park Live с Gorillaz, Джеком Уайтом и The Offspring. «Рамблер» рассказывает, какие музыкальные фестивали стоит посетить в августе.

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Нижний Новгород

«Пари Фест» на Стрелке

Кто выступает: Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина, Мартин, Bad Balance, passmurny, «Кассета», Boris Redwall, Izhevski, Nikita Zabelin, nttrl, The Dawless, Agraba, ParaStereo, творческое объединение «Станция метро Горьковская» и другие.

Когда: 1 августа, 13:00.

Где: Нижний Новгород, Стрелка.

Билеты: 1900–16 500 рублей.

«Пари Фест» развернётся на нижегородской Стрелке и на день превратит её в большую летнюю территорию музыки и развлечений. Помимо концертов, гостей ждут электронная сцена, экспериментальная зона с аудиовизуальными перформансами, киберспортивный турнир, спортивные активности и авиашоу с участием олимпийской чемпионки по высшему пилотажу Светланы Капаниной. Так фестиваль станет не только музыкальным событием, но и городским праздником с видом на слияние двух рек — Оки и Волги.

Владимирская область

© Предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль «Круто» на берегу Клязьмы

Кто выступает: Zoloto, Pompeya, «Кассета», Андрей Катиков, Cupsize, Mirèle, Лиза Громова, «Масла», «Казускома», «Солова х Евтела», Размаха, Николай Воронов, Biicla, Lipelis, Kito Jempere, Izhevski, Лауд, Geju и другие.

Когда: 7–9 августа.

Где: база отдыха «Крутояк», Владимирская область.

Билеты: 7700–55 000 рублей.

Музыкальный фестиваль «Круто» в третий раз состоится на базе отдыха «Крутояк» во Владимирской области. До 2024 года территория представляла собой заброшенный пионерский лагерь, но сейчас это полноценная турбаза с домиками, тропинками и инфраструктурой. Тем не менее антураж пионерского лагеря сохранился. «Круто» — это трёхдневное выездное событие на берегу реки Клязьмы: с палатками, ночными сетами, живыми концертами, арт-объектами и ощущением летнего лагеря для взрослой инди-аудитории.

Санкт-Петербург

Пикник Афиши х Сбер на Елагином острове

Кто выступает: Feduk, Slava Marlow, ЛСП, Ёлка, «Бонд с кнопкой», Cupsize, Минаева, Сергей Бобунец, Мальбэк & Сюзанна, Spokanki, «Озёра», Лауд, The Dawless, Boris Redwall и другие.

Когда: 8 августа, 14:00.

Где: ЦПКиО им. С. М. Кирова, Елагин остров, 4.

Билеты: взрослые — 4000 рублей; детские — 1000 рублей.

Пикник Афиши х Сбер пройдёт в Петербурге на Елагином острове. В 2026 году фестиваль впервые превратится в луна-парк под открытым небом: со светящимися аттракционами, интерактивными зонами, маркетом и пространствами для отдыха. Музыкальная программа соберёт поп, рэп, инди, электронику и альтернативу.

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«Диво-фест» в парке аттракционов

Кто выступает: Юлианна Караулова, Betsy, Gazan, Влад Кобяков, Милана Некрасова, Вова Солодков, Miroslava & Zlata, Катя Адушкина, Wicsur, Никита Айсер, Игорь Astavmenya, Арина Жулина, Леся Чокиря, Кристи Кристал, Вика Прекина и другие.

Когда: 16 августа, 12:00.

Где: парк аттракционов «Диво Остров», ул. Кемская, 1.

Билеты: 2990–19 990 рублей.

«Диво-фест» — семейный музыкальный фестиваль на территории парка аттракционов «Диво Остров». Его программа рассчитана на детей, подростков и родителей, которые хотят совместить день живых выступлений с развлечениями в парке. Помимо музыки, гостей ждут квест, автограф-сессии, аттракционы и зоны отдыха.

© Соцсети фестиваля «Антон тут рядом»

Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

Кто выступает: Андрей Катиков, Оркестр «Антон тут рядом» вместе с «тима ищет свет», «Сестрёнка», UGLI, «Огонёк», мс улыбочка, танцевальная труппа «Антон тут рядом» и другие.

Когда: 26 августа, 15:00.

Где: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40.

Билеты: стандартный — 2000 рублей; льготный для гостей с инвалидностью и сопровождающих — 500 рублей.

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» снова пройдёт в Севкабель Порту. Его проводят команда одноимённого благотворительного фонда и Doing Great Agency, чтобы собрать средства на программы помощи аутичным детям и взрослым. Концертная часть напрямую формируется миссией фестиваля: вместе с приглашёнными артистами выступят Оркестр «Антон тут рядом» и танцевальная труппа фонда.

Москва

«Грильфест Радио Maximum» на «Арме»

Кто выступает: The Translators, Wildways, Pompeya, Manapart, Cardiokillers, Tritia, Bajinda Behind the Enemy Lines и другие.

Когда: 28–30 августа.

Где: бизнес-квартал «Арма», Нижний Сусальный пер., 5.

Билеты: 1500–9000 рублей.

«Грильфест Радио Maximum» пройдёт в Москве в честь 35-летия радиостанции. Здесь рок-концерты соединятся с грилем, летней городской едой и развлечениями для всей семьи. Получится не просто музыкальный фестиваль, а большой выходной на «Арме»: с гитарами, дымом от углей, фудкортом, квестами, розыгрышами, детскими активностями и фотозонами.

Подмосковье

© Соцсети Игоря Бутмана

«Джазовые сезоны» в усадьбе «Архангельское»

Кто выступает: «Сурганова и оркестр», Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Борис Березовский, Artemiev, Саша Алмазова, Grigor & Seda Band, Uma2rman, Варвара Убель, Дмитрий Носков, оркестр Сергея Богданова, Аглая Шиловская, LRK Trio, Secret Atelier и другие.

Когда: 22–23 августа, 15:00.

Где: музей-заповедник «Архангельское», Московская область, Красногорский район, посёлок Архангельское.

Билеты: 3000–20 000 рублей.

«Джазовые сезоны» пройдут в музее-заповеднике «Архангельское»: на фестивале ждут всех, кто хочет выбраться за город без палаток и ночных концертов. За два дня в усадьбе прозвучат джаз, классика, авторские программы и знакомые песни в новых аранжировках. Среди специальных событий — проект «Дебюсси и джаз», выступление со струнным квартетом, джазовая программа Uma2rman и концерт большого джазового оркестра. Формат здесь спокойнее, чем на больших городских фестивалях: музыка, парк, открытый воздух и летний вечер в «Архангельском».

Безвизовые страны

Park Live в Алматы

Кто выступает: Jack White, The Kills, Gorillaz, CeeLo Green, De La Soul, The Offspring, Bloodywood, Glassjaw и другие.

Когда: 21–23 августа.

Где: Первомайские пруды, Алматы, Казахстан.

Билеты: 7000–66 500 рублей.

Park Live пройдёт в Алматы на площадке «Первомайские пруды». Для жителей России это один из самых удобных способов увидеть выступления зарубежных артистов: Казахстан не требует визы, а за три дня фестиваль соберёт сразу несколько крупных международных имён. 21 августа выступят Джек Уайт и дуэт The Kills, 22 августа хедлайнерами станут Gorillaz, а 23 августа сцену займут панк-рокеры The Offspring. В программу также вошли CeeLo Green, De La Soul, Bloodywood, Glassjaw и другие артисты — от альтернативного рока и панка до хип-хопа и соула.