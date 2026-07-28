С концерта «Ленинграда» украли резиновый реквизит

Полиция Пскова начала проверку после заявления о пропаже надувного гуся, служившего талисманом группе «Ленинград». Инцидент произошёл после концерта на стадионе «Машиностроитель», прошедшем 25 июля.

© Соцсети Сергея Шнурова

Во время выступления надувной гусь находился на одной из трибун. По данным правоохранительных органов, после завершения шоу неизвестный мужчина унёс реквизит. В управлении МВД РФ по Псковской области сообщили, что заявление зарегистрировано. В полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Надувной гусь гастролировал с «Ленинградом» на протяжении полутора лет. Лидер группы Сергей Шнуров в соцсетях обратился к похитителю с просьбой вернуть талисман. Он сравнил пропавшего гуся с домашним любимцем и назвал вора Паниковским — персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», известным своей охотой на гусей.

© Соцсети Сергея Шнурова

Группа «Ленинград» — российская музыкальная группировка из Санкт-Петербурга, основанная Сергеем Шнуровым в 1997 году. Коллектив известен эксцентричными выступлениями, сатирическими текстами и такими хитами, как «WWW», «Экспонат» и «В Питере — пить». Композиция «Экспонат» стала одной из самых популярных русскоязычных песен 2016 года.

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