С концерта «Ленинграда» украли резиновый реквизит

Полиция Пскова проверяет заявление о краже надувного гуся у группы «Ленинград»
Полиция Пскова начала проверку после заявления о пропаже надувного гуся, служившего талисманом группе «Ленинград». Инцидент произошёл после концерта на стадионе «Машиностроитель», прошедшем 25 июля.
Во время выступления надувной гусь находился на одной из трибун. По данным правоохранительных органов, после завершения шоу неизвестный мужчина унёс реквизит. В управлении МВД РФ по Псковской области сообщили, что заявление зарегистрировано. В полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Надувной гусь гастролировал с «Ленинградом» на протяжении полутора лет. Лидер группы Сергей Шнуров в соцсетях обратился к похитителю с просьбой вернуть талисман. Он сравнил пропавшего гуся с домашним любимцем и назвал вора Паниковским — персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», известным своей охотой на гусей.
Группа «Ленинград» — российская музыкальная группировка из Санкт-Петербурга, основанная Сергеем Шнуровым в 1997 году. Коллектив известен эксцентричными выступлениями, сатирическими текстами и такими хитами, как «WWW», «Экспонат» и «В Питере — пить». Композиция «Экспонат» стала одной из самых популярных русскоязычных песен 2016 года.
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