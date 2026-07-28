Раймонд Паулс объяснил заявление о завершении карьеры

Композитор Раймонд Паулс опроверг собственное заявление об окончательном уходе со сцены. Ранее появилась информация о завершении его концертной деятельности из-за проблем со здоровьем, но сам музыкант объяснил ситуацию иначе.

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По словам Паулса, он лишь приостанавливает выступления на время лечения.

Я пока что просто приостанавливаю концерты на время. Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет.

Поводом для слухов стала отмена концерта 3 августа в юрмальском зале «Дзинтари». Утром 28 июля композитор заявил ТАСС, что насовсем отходит от живых выступлений, и посоветовал коллегам последовать его примеру. Новым высказыванием Паулс поделился с РИА Новости.

Народный артист СССР Раймонд Паулс известен как автор музыки к десяткам эстрадных хитов. Среди самых знаменитых его произведений — «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Делу время» и «Полюбите пианиста». Его песни исполняли Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и Лариса Долина. В конце восьмидесятых годов Паулс занимал пост министра культуры Латвии.

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