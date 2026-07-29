Как Nightcall стал главным наследием умершего Kavinsky

Nightcall — главный хит французского электронного музыканта Kavinsky, настоящее имя которого — Венсан Белорже. Трек вышел в 2010 году, а мировую известность получил после фильма «Драйв» с Райаном Гослингом. 29 июля 2026 года стало известно о смерти Kavinsky: французские СМИ сообщили, что музыканта нашли мёртвым в Париже. «Рамблер» публикует текст песни с переводом и рассказывает, как Nightcall стала одной из самых узнаваемых композиций в истории синтвейва. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Kavinsky

Kavinsky — Nightcall: текст песни

I'm giving you a night call to tell you how I feel (we'll go all, all, all night long)

I wanna drive you through the night, down the hills (we'll go all, all, all night long)

I'm gonna tell you something you don't want to hear (we'll go all, all, all night long)

I'm gonna show you where it's dark, but have no fear (we'll go all, all, all night long)

There's something inside you

It's hard to explain

They're talking about you, boy

But you're still the same

There's something inside you

It's hard to explain

They're talking about you, boy

But you're still the same

I'm giving you a night call to tell you how I feel (we'll go all, all, all night long)

I wanna drive you through the night, down the hills (we'll go all, all, all night long)

I'm gonna tell you something you don't want to hear (we'll go all, all, all night long)

I'm gonna show you where it's dark, but have no fear (we'll go all, all, all night long)

There's something inside you

Well, it's hard to explain

They're talking about you, boy

But you're still the same

There's something inside you

It's hard to explain

They're talking about you, boy

But you're still the same

Kavinsky — Nightcall: перевод

Я звоню тебе ночью, чтобы сказать, что чувствую

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я хочу везти тебя сквозь ночь, вниз по холмам

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я скажу тебе кое-что, чего ты не хочешь слышать

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я покажу тебе место, где темно, но не бойся

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Внутри тебя есть что-то

Это трудно объяснить

Они говорят о тебе, парень

Но ты всё тот же

Внутри тебя есть что-то

Это трудно объяснить

Они говорят о тебе, парень

Но ты всё тот же

Я звоню тебе ночью, чтобы сказать, что чувствую

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я хочу везти тебя сквозь ночь, вниз по холмам

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я скажу тебе кое-что, чего ты не хочешь слышать

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Я покажу тебе место, где темно, но не бойся

Мы будем ехать всю, всю, всю ночь напролёт

Внутри тебя есть что-то

Да, это трудно объяснить

Они говорят о тебе, парень

Но ты всё тот же

Внутри тебя есть что-то

Это трудно объяснить

Они говорят о тебе, парень

Но ты всё тот же

Kavinsky — Nightcall: история песни

Nightcall вышла в 2010 году на лейбле Record Makers. Песню написали Kavinsky и Ги-Мануэль де Омем-Кристо — участник Daft Punk. Они же выступили продюсерами трека, а сведение сделал французский электронный музыкант SebastiAn. В записи также участвовала Lovefoxxx, вокалистка бразильской группы CSS.

Композиция построена как ночной телефонный разговор. Мужская партия Kavinsky пропущена через вокодер — электронное устройство или эффект, который обрабатывает человеческий голос и придаёт ему роботизированное звучание. Поэтому голос кажется механическим, тревожным и почти нечеловеческим. Мужскому голосу отвечает более мягкий женский вокал Lovefoxxx. За счёт этого песня держится на контрасте: в ней есть романтическое обещание, но одновременно с этим нависает ощущение угрозы, пустой дороги и чужого города ночью.

Главный прорыв Nightcall произошёл в 2011 году, когда трек прозвучал в начальных титрах фильма «Драйв» режиссёра Николаса Виндинга Рефна. Картина с Райаном Гослингом в роли безымянного водителя быстро получила культовый статус, а песня Kavinsky стала одним из главных музыкальных символов фильма.

Сценический образ самого Kavinsky строился вокруг ретрофутуризма, ночных трасс, спортивных машин, неонового света и поп-культуры 1980-х. В 2013 году Nightcall вошла в его дебютный альбом OutRun, где музыкант развивал историю своего вымышленного героя — гонщика, который будто вернулся из мира мёртвых после аварии.

В 2024 году Nightcall пережила новую волну популярности, когда Kavinsky исполнил песню на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с бельгийской певицей Angèle и французской группой Phoenix. После выступления трек снова оказался в центре внимания, а позже артисты выпустили студийную версию олимпийского исполнения.

Kavinsky — Nightcall: о чём песня

Nightcall можно перевести как «ночной звонок». В тексте герой обращается к возлюбленной с намерением рассказать нечто важное. Лирический герой обещает ей ночную поездку, но за романтической интонацией чувствуется напряжение: этот звонок звучит как сообщение из тёмного мира, куда герой зовёт собеседника.

Вторая партия песни отвечает ему осторожнее. Женский голос говорит о чём-то скрытом внутри героя — о тайне, которую трудно объяснить, но можно почувствовать. Поэтому Nightcall звучит короткий диалог между двумя людьми, между которыми есть притяжение, страх и недосказанность.

Именно это помогло треку так точно попасть в эстетику «Драйва». Герой фильма тоже кажется молчаливым человеком с двойной природой: он способен на нежность и заботу, но живёт в мире скорости, насилия и опасности. Nightcall стала для него почти музыкальной визиткой — холодной, красивой и тревожной.

Kavinsky — Nightcall: интересные факты

После церемонии закрытия Олимпиады-2024 Nightcall установила рекорд Shazam: песня стала самым распознаваемым треком за одну минуту в истории сервиса. Олимпийскую версию вместе с Kavinsky исполнили Angèle и Phoenix.

Nightcall часто называют одной из ключевых песен синтвейва — жанра, который обращается к звучанию и визуальному коду 1980-х. В треке слышны холодные синтезаторы, электронный бит, вокодер и кинематографичная атмосфера ночной дороги.

У Nightcall есть известные кавер-версии. Одну из самых популярных записала британская группа London Grammar для своего дебютного альбома If You Wait.

Kavinsky родился 31 июля 1975 года. До музыкальной карьеры он появлялся в кино: в частности, снимался у Кантена Дюпьё в фильмах Nonfilm и «Стейк». В музыке он стал одной из самых узнаваемых фигур французской электроники благодаря образу таинственного гонщика и главному хиту Nightcall.

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