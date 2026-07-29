Киркоров заявил о «шок-контенте» в новом фильме со своим участием

Филипп Киркоров исполнит роль Кощея Бессмертного в новом новогоднем фильме «Очень сказочные дела». Премьера картины запланирована на предстоящие зимние праздники, её снимает телеканал ТНТ, а режиссёрами выступают Михаил Семичев и Роман Ким. Певец называет будущую ленту грандиозным кино.

© Соцсети Филиппа Киркорова

Вместе с артистом в съёмках примет участие его подопечная — певица Margo. Создатели проекта пока держат в секрете персонажа исполнительницы. По словам Киркорова, зрителей ждёт множество сюрпризов, а появление Margo станет настоящим шок-контентом.

Кощей — это трагическая фигура нашего фольклорного эпоса. Это не чудовище и не злодей, и то, что будет происходить с ним в фильме — вы увидите его настоящую сущность! Я всю жизнь был Кощеем, только смертным, к сожалению. Хотя так я, наверное, больше Карабас-Барабас.

Об этом Филипп Киркоров рассказал на фестивале «Звёзды Русского радио в Завидово» в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Филипп Киркоров — советский и российский эстрадный певец, актёр и музыкальный продюсер. Артист известен масштабными концертными шоу и яркими сценическими образами. Музыкант выпустил множество успешных альбомов, а его главные хиты включают композиции «Жестокая любовь» (2002), «Снег» (2011) и «Цвет настроения синий» (2018). Филипп Киркоров многократно становился лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

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