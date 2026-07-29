Раскрыта судьба запрещенных мемуаров МакSим

Певица МакSим не планирует издавать автобиографию. PR-менеджер артистки Яна Богушевская опровергла слухи о подготовке книги к публикации.

© Соцсети МакSим

В СМИ появилась информация со ссылкой на медиаэксперта Сергея Дворцова о том, что МакSим якобы собирается осенью переписать мемуары для последующего издания. Богушевская заявила, что ни певица, ни её окружение не знают, кто такой Дворцов, а выпускать книгу МакSим не планирует.

Сама певица ранее объясняла, почему публикация не состоялась. Это произошло не по её вине: неизвестные лица обратились в издательство, к ней лично и в типографию с настойчивой просьбой книгу не выпускать. Когда под угрозой оказались её семья и дети, певица решила отступить, напоминает Газета.ru.

По слухам, инициатором запрета стал бывший муж артистки Антон Петров, но никто из окружения МакSим этого не подтвердил.

МакSим (Марина Абросимова) — российская певица и автор песен, дебютировавшая в начале 2000-х. Широкую известность ей принесли хиты «Знаешь ли ты», «Трудный возраст» и «Нежность». Абросимова неоднократно становилась лауреатом российских музыкальных премий. В 2020 году певица перенесла тяжёлую болезнь, долгое время провела в реанимации и впоследствии вернулась на сцену.

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