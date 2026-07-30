Сокуров работает с дирижером Курентзисом над фильмом про Чайковского

Режиссёр Александр Сокуров приступил к съёмкам нового фильма по мотивам Пятой симфонии Чайковского. Партнёром по проекту стал дирижёр Теодор Курентзис, который специально для картины записал новую версию произведения.

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Сокуров рассказал о работе над фильмом в интервью Forbes. Режиссёр признался, что был потрясён исполнением Курентзиса и не подозревал, сколько энергии скрыто в музыке Чайковского, — именно это желание стало импульсом к созданию фантазии на тему симфонии.

Фильм задуман как смешение документального и игрового. На экране появится Россия XIX века — от императора Александра III до крестьянина и солдата. Режиссёр говорит о гигантском количестве лиц и разных жизней.

Для съёмок собран большой архив: в работе над картиной помогают Эрмитаж, Пушкинский дом, военные музеи и библиотеки Петербурга. Среди предстоящих эпизодов — съёмки на Кировском заводе, в сталеплавильном и кузнечном цехах, а также многокамерная съёмка оркестра — по словам Сокурова, для неё потребуется около 40 камер.

© РИА Новости

Завершить картину режиссёр рассчитывает к февралю 2027 года.

Александр Сокуров — один из крупнейших режиссёров российского кино. Его фильмы «Молох» (1999), «Телец» (2001), «Солнце» (2005) и «Фауст» (2011) составляют тетралогию о власти. «Фауст» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Среди других известных работ — «Русский ковчег» (2002), снятый единственным непрерывным планом в залах Эрмитажа. Сокуров неоднократно называл литературу и музыку более близкими ему искусствами, чем кино.

Теодор Курентзис — греческий дирижёр, работающий в России. Он основал оркестр и хор musicAeterna, с которыми записал ряд получивших широкое признание интерпретаций классических произведений, в том числе симфоний Чайковского и опер Моцарта.

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