Канье Уэст в Алматы, а «Звери» прощаются с публикой: топ-концерты августа

В августе Канье Уэст доберётся до Казахстана, американские рэперы Lil Pump и Tyga выступят в Москве, а Баста даст серию концертов в «Лужниках». Там же «Звери» сыграют последний большой концерт перед творческим перерывом, а Ваня Дмитриенко выйдет на Малую спортивную арену. В Петербурге пройдут Summer Sound, шоу звезды зарубежного рэпа Waka Flocka Flame, «Горшенёва» и концерты на крышах. В Сочи — Полина Гагарина, румынские хитмейкеры Morandi и «Комната культуры». «Рамблер» рассказывает, какие концерты посетить в августе.

© Соцсети группы «Звери»

Москва

VK Музыка Летом: серия концертов

Кто выступает: GSPD + Dead Blonde (1 августа), Jakone & Yasmi (6 августа), Дора (8 августа), Элли на маковом поле (14 августа), Jony (16 августа), Мари Краймбрери (21 августа), Слава КПСС (22 августа), 52Day (29 августа).

Когда: 1–29 августа.

Где: VK Музыка Летом, клуб Atmosphere, Шмитовский пр-д, 32а.

Билеты: 500–11 294 рублей.

VK Музыка Летом продолжит серию концертов на открытой сцене клуба Atmosphere у Шмитовского проезда. В августе программа разойдётся от электроники и танцевального попа до рэпа и русскоязычной лирики. Для Москвы это заметная летняя площадка внутри города: с большой сценой на воздухе и выступлениями артистов из чартов и соцсетей.

«Звери» в «Лужниках»

Когда: 15 августа, 20:00.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», Лужнецкая наб., 24.

Билеты: 2000–425 000 рублей.

Группа «Звери» выступит в «Лужниках» с большим концертом «Лето — это маленькая жизнь». На стадионе прозвучат «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь», «Для тебя» и другие песни, без которых трудно представить русскоязычный рок и поп-рок 2000-х. Это будет последний большой концерт группы перед творческим перерывом: в 2027 году музыканты планируют взять паузу на несколько лет.

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Lil Pump в VK Stadium

Когда: 22 августа, 20:00.

Где: VK Stadium, Ленинградский пр-т, 80, к. 17.

Билеты: 3000–30 000 рублей.

Американский рэпер Lil Pump стал одним из самых заметных молодых артистов рэп-волны конца 2010-х и прославился треками Gucci Gang, I Love It, Esskeetit и Drug Addicts. В 2025 году он уже приезжал в Москву, а после визита записал совместный трек «Кукареку» с певицей Марго Овсянниковой. В августе артист вернётся в столицу и выступит в VK Stadium.

Баста в «Лужниках»

Кто выступает: Баста; 28 августа — Баста и Гуф.

Когда: 28–30 августа, 19:00.

Где: Большая спортивная арена «Лужники», Лужнецкая наб., 24.

Билеты: 1500–1 400 000 рублей; верхний ценник — для VIP-лож и эксклюзивных мест.

Баста вернётся в «Лужники» с серией больших августовских концертов. В 2025 году два его выступления на стадионе посетили 144 тысячи человек — это стало очередным рекордом в творческой биографии артиста. 28 августа Баста выйдет на сцену вместе с Гуфом: весной у рэперов вышел альбом «Баста/Гуф 2026», и на совместном концерте они исполнят материал с пластинки и старые совместные треки. 29 и 30 августа Баста даст сольные стадионные шоу. В программу войдут «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», «Медлячок», «Ты была права» и другие хиты, давно ставшие классикой русского рэпа.

Ваня Дмитриенко в «Лужниках»

Когда: 29 августа, 19:00.

Где: Малая спортивная арена «Лужники», Лужнецкая наб., 24, стр. 3.

Билеты: 1500–25 000 рублей.

Ваня Дмитриенко выступит на Малой спортивной арене «Лужников» с большим летним концертом. После нового витка популярности в 2025 году артист вышел к более крупным площадкам и заметно расширил аудиторию. В программе прозвучат как ранние хиты, так и новые песни последних лет.

© Соцсети организаторов

Tyga на «ЦСКА Арене»

Когда: 29 августа, 20:00.

Где: «ЦСКА Арена», ул. Автозаводская, 23А.

Билеты: 5000–6500 рублей.

Американский рэпер Tyga снова выступит в Москве на «ЦСКА Арене». В мае 2025 года артист уже давал концерт на этой площадке и собрал около 14 тысяч зрителей. В его каталоге — хиты Rack City, Taste, Ayo и Swish, а новый московский концерт станет одним из главных рэп-событий августа.

Санкт-Петербург

Summer Sound х билайн в К-30

Кто выступает: Sqwoz Bab (1 августа), Ева Власова (2 августа), Saluki (4 августа), Uma2rman (5 августа), Дельфин (6 августа), Элли на маковом поле (7 августа), Хаски (8–10 августа), «Три дня дождя» (11 августа), Zoloto (12 августа), Полина Гагарина (13 августа), СмешBand (14 августа), IOWA (16 августа).

Когда: до 16 августа.

Где: К-30, территория «Севкабель Порта», Кожевенная линия, 40.

Билеты: 2000–18 000 рублей.

Summer Sound х билайн продолжит петербургскую серию летних концертов в К-30 на территории «Севкабель Порта». В августе на сцене у воды будут звучать рэп, поп, рок, инди и электронная музыка. Серия растянется до середины месяца, так что в афише останутся и большие имена, и более камерные вечера.

«Горшенёв» в Ледовом дворце

Кто выступает: Алексей Горшенёв и музыканты проекта «Горшенёв».

Когда: 7 августа, 20:00.

Где: Ледовый дворец, пр-т Пятилеток, 1.

Билеты: 2200–8600 рублей.

Проект «Горшенёв» выступит в Петербурге с программой «Песни брата». Концерт будет посвящён творчеству Михаила Горшенёва и группы «Король и Шут»: на сцене прозвучат «Лесник», «Дурак и молния», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие песни. Для поклонников это не просто ностальгический вечер, а возможность услышать знакомый материал в исполнении человека, который был связан с покойным артистом семейно и творчески.

Waka Flocka Flame в клубе «А2»

Когда: 14 августа, 19:00.

Где: «А2», просп. Медиков, 3.

Билеты: 2500–12 000 рублей.

Американский рэпер Waka Flocka Flame даст концерт в Петербурге. В начале 2010-х он стал заметной фигурой южного хип-хопа и трэпа, а треки Hard in da Paint, No Hands и Grove St. Party закрепили за ним репутацию артиста для шумных живых выступлений.

Roof Fest: «Пикник», Nemiga, Билан, Dabro, Пресняков и Дора

Кто выступает: «Пикник» (12 августа), Nemiga (13 августа), Дима Билан (19 августа), Dabro (22 августа), Владимир Пресняков (25 августа), Дора (29 августа).

Где: Roof Place, Кожевенная линия, 30.

Билеты: 2500–26 000 рублей.

Roof Fest продолжит августовскую серию концертов на крыше Roof Place. За месяц на площадке выступят артисты с очень разной аудиторией: от мрачного арт-рока «Пикника» и поп-шоу Димы Билана до радиохитов Dabro, песен Владимира Преснякова и поп-панк-энергии Доры. Главная фишка серии — сама крыша: летний вечер, вид на город и музыка над Кожевенной линией.

Сочи

© Соцсети Полины Гагариной

Полина Гагарина с шоу «Навсегда»

Когда: 2 августа, 20:00.

Где: КЗ «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 3500–20 000 рублей.

Полина Гагарина привезёт в Сочи шоу «Навсегда». В программу войдут такие хиты, как «Спектакль окончен», «Кукушка», «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Меланхолия» и другие песни. Для курортного города это один из главных поп-концертов месяца: большая сцена открытого амфитеатра у моря, сильный вокал и песни, которые хорошо звучат летним вечером.

© Соцсети Morandi

Morandi в Зелёном театре

Когда: 5 августа, 20:00.

Где: Зелёный театр, парк «Ривьера», ул. Егорова, 1.

Билеты: 5000 рублей.

Румынская группа Morandi выступит в Сочи. В 2000-х её песни Angels, Save Me, Colors и Midnight Train постоянно звучали на радио и музыкальных телеканалах, поэтому концерт станет приятным ностальгическим вечером для тех, кто помнит европейскую поп-музыку того времени.

Безвизовые страны

Канье Уэст в Алматы

Когда: 14 августа, 21:00.

Где: Центральный стадион, Алматы, просп. Абая, 48.

Билеты: 180 000–350 000 тенге (примерно 30 100–58 500 рублей).

Канье Уэст, сейчас выступающий под именем Ye, даст концерт в Алматы в рамках мирового тура 2026 года. После громких стадионных дат в Стамбуле и Тбилиси артист доберётся до Казахстана. Для российских слушателей это близкий безвизовый маршрут. Шоу пройдёт на Центральном стадионе. В программе обещают треки последних лет и песни, которые сделали Канье одним из самых влиятельных рэп-артистов XXI века.

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