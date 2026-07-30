Как «Любите любимых» стала песней о чувствах без срока годности

«Любите любимых» — песня Марии Пахоменко на музыку Александра Морозова и стихи Алексея Ольгина. Композиция вошла в богатый пласт советской эстрадной лирики о любви, верности и умении вовремя увидеть ценность близкого человека. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании.

© Рудольф Кучеров/РИА Новости

Мария Пахоменко — «Любите любимых»: текст песни

Любите любимых

Единственных в мире

И часом и мигом

Любви дорожа

И это как сосны

И это как звёзды

И это как воздух

Как пить и дышать

Припев:

Это вечное лето

Сердце у сердца в плену

Это в небо

Прыгнуть с разбега

В солнечном море

Навек утонуть

Любите любимых

Единственных в мире

Мы связаны с ними

Как небо с землёй

Мы связаны просто

Как лодка и вёсла

Как море и остров

Одною судьбой

Припев.

Любите любимых

Единственных в мире

Одно только счастье

И радость одна

Одно только имя

Нам близко и мило

Как высшая милость

Любовь нам дана

Мария Пахоменко — «Любите любимых»: история песни

Песню «Любите любимых» написали композитор Александр Морозов и поэт Алексей Ольгин. В 1977 году она вошла в нотный сборник «Иду я к солнцу», где были собраны песни на лирику Ольгина для голоса в сопровождении фортепиано или баяна. В подборку также вошли композиции «Иду я к солнцу», «Первые шаги», «Будет жить любовь на свете», «Россияночка» и другие песни. Помимо Пахоменко, произведения из сборника исполняли Эдуард Хиль и такие артистки, как Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Тамара Миансарова и Валентина Толкунова.

Через год после публикации «Любите любимых» также вышла на виниловой пластинке «Мария Пахоменко», выпущенной фирмой «Мелодия». На той же пластинке вышли «Разговор с Родиной», «Откровение», «Река любви», «Рябина», «Матросские ночи» и другие номера в исполнении артистки.

Мария Пахоменко к тому времени уже была одной из заметных певиц советской эстрады. Широкая известность пришла к ней в 1960-е годы после песни «Качает, качает…», а позже в её репертуаре появились «Стоят девчонки», «Школьный вальс», «Опять плывут куда-то корабли», «Чудо-кони», «Мужчины» и другие композиции.

В «Любите любимых» хорошо слышна лирическая манера певицы: мягкая подача, ясная дикция и доверительный тон. Песня построена как прямое обращение к слушателю, без сложного сюжета и драматической роли. Главная мысль вынесена уже в название: любовь нужно беречь не вообще когда-нибудь, а сейчас, пока рядом есть человек, которому она адресована.

Для Александра Морозова эта песня стала частью большого пласта эстрадной лирики. Позже композитор прославился такими песнями, как «Малиновый звон», «В горнице моей светло», «Зорька алая», «Домик окнами в сад», «Душа болит» и «Фантазёр». Его песни исполняли многие заметные певицы советской и российской эстрады: Алла Пугачёва, София Ротару, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Мария Пахоменко, Анна Герман, Маша Распутина, Екатерина Шаврина, Таисия Повалий, Лолита и другие артистки.

Мария Пахоменко — «Любите любимых»: интересные факты

Пластинка «Мария Пахоменко» вышла в 1978 году в серии «Олимпиада-80». Эта серия готовилась к московской Олимпиаде и включала записи советских исполнителей, рассчитанные на широкую аудиторию. Поэтому «Любите любимых» оказалась рядом с песнями, которые должны были представлять узнаваемую и понятную советскую эстраду конца 1970-х.

Мария Пахоменко родилась 25 марта 1937 года. В 1964 году она стала солисткой Ленинградского эстрадного ансамбля при Ленконцерте, а в 1998 году получила звание народной артистки России. Певица умерла 8 марта 2013 года в Санкт-Петербурге.

Автор стихов Алексей Ольгин — советский поэт и прозаик. Его настоящее имя — Лев Маграчёв. Он писал не только взрослую эстрадную лирику, но и песни для детей: одна из самых известных его работ — «Первые шаги», которую многие помнят по строке «топ-топ, топает малыш».

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