Звук собрал звёздный лайнап с ЛСП и Slava Marlow для Пикника Афиши

Музыкальный сервис Звук объявил лайнап своей сцены на Пикнике Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге. 8 августа на Елагином острове выступят Slava Marlow, ЛСП, Мальбэк х Сюзанна, Gera Amen, J.rouh, Cupsize и группа «Озёра».

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Помимо концертной программы, Звук развернёт собственную бренд-зону с лаундж-пространством, мерч-баром и интерактивной фотозоной. На территории фестиваля будут работать амбассадоры сервиса — они помогут найти зону и расскажут, как получить фирменный мерч.

Бренд-директор Звука Пётр Скамров объяснил логику участия сервиса в фестивале: команда хотела перенести в офлайн идею неожиданных открытий — создать пространство, где можно найти новую музыку, получить яркие впечатления и уйти с ощущением, что сегодня открыл для себя что-то новое. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Slava Marlow (Артём Готлиб) — музыкант и продюсер из Новосибирска, широко известный по сотрудничеству с рядом крупных российских исполнителей и сольным трекам, включая «Снова я напиваюсь».

ЛСП — петербургский рэп-дуэт, основанный Олегом ЛСП и Ромой Англичанином в начале 2010-х. Группа выпустила несколько альбомов, среди которых «Magic City» (2015) с хитом «Безумие» и «Tragic City» (2017).

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