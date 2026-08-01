Изменившаяся до неузнаваемости Ариана Гранде разнесла своих фанатов

Том Уэйтс восхищается мухой, а Ариана Гранде — собственной стойкостью. Металкорщики Electric Callboy превращают мягкую поп-балладу в пляску со смертью, а Green Day возвращаются к собственным истокам. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

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Синглы

Electric Callboy — Just The Way You Are

Жанр: поп-дэт-метал.

Немецкая металкор-группа Electric Callboy представила сингл Just The Way You Are, который войдёт в их грядущий альбом Tanznied. Релиз пластинки намечен на 7 августа, причём большинство композиций в трек-листе были представлены ранее. В новом сингле команда пользуется готовой формулой хита от бойз-бэнда из 90-х и комбинирует его с жёсткой брутальностью дэт-метала.

Первая половина песни звучит как баллада Backstreet Boys или N’Sync: вокалист Нико Саллах мило признаётся в любви своей девушке, и даже просьбы «покусать его» звучат скорее как трогательная причуда, нежели как тревожный сигнал. Но во второй половине аранжировка даёт резкий крен в дэт-метал, а в тексте появляются гиперболизированные образы крови и изломанных костей. Песню совершенно точно не стоит воспринимать всерьёз: жанры «бойз-бэнд-баллады» и дэт-метала и без того весьма контрастны, а в исполнении Electric Callboy абсурд и вовсе достигает пика. Новинка в очередной раз подчёркивает умение немцев создавать металкор, абсолютно не претендующий на серьёзность.

Tom Waits — The Fly

Жанр: мрачная мелодекламация.

© Michael Loccisano/Getty Images

76-летний американский музыкант Том Уэйтс, известный особой хрипловатой манерой и постоянным сотрудничеством с Джимом Джармушем, представил вторую новинку после длительного перерыва. Первой стала песня Boots On The Ground, записанная совместно с Massive Attack: в ней Уэйтс исполнял роль приглашённого вокалиста.

В этот раз музыкант занимает центральную позицию и читает стихотворение о мухе, жужжащей в начале и финале композиции. Уэйтс размышляет о жизненном цикле мух и поражается их огромному опыту от массового голода до приземления на «брюки президента». Рефреном звучит строчка «Никто не заплачет, когда ты умрёшь», так что в иллюзорно шуточных рассуждениях можно услышать и философские размышления о скоротечности человеческой жизни. Голос самого Уэйтса напоминает старого мурлыкающего кота, который утомился ловить мух и попытался увидеть в заклятом враге личность.

Альбомы

Ariana Grande — petal

Жанр: мягкий альт-поп.

Для кого: для розочек, всегда готовых выпустить шипы наружу.

© C Flanigan/globallookpress.com

Американская певица Ариана Гранде, получившая первую славу как актриса детских сериалов Nickelodeon, представила восьмой студийный альбом. В свежем релизе артистка ещё дальше уходит от имиджа «новой Мэрайи Кэри» и меняет мощные поп-баллады на простую, но элегантную электронику. Тематически, впрочем, Гранде остаётся на своём поле: большую часть релиза занимают её размышления об окончании одного романа и воссоединении с бывшим партнёром.

Впрочем, титульный трек и единственный сингл в поддержку релиза повествуют о сложных отношениях артистки с искусством. В заглавной композиции Гранде размышляет, действительно ли творцу нужно страдать, чтобы создавать новые произведения. Певица сравнивает себя с цветком, который пробился сквозь асфальт, и радуется возвращению музы. В лид-сингле Hate That I Made You Love Me Гранде обращается к поклонникам, которые критикуют её за всё – от перемен во внешнем виде до творческих решений. Певица проводит чёткую границу между своей жизнью и ожиданиями поклонников и акцентирует внимание слушателя на том, что соответствовать им она не собирается.

Хотя переход к минималистичному поп-звучанию можно назвать интересным для имиджа самой Гранде, революцию в поп-музыке её новый альбом не устроит. Petal можно послушать как получасовой сборник приятных мягких песен от женщины, пережившей боль, мрак и несправедливую критику, но всё же сумевшей повернуться к солнцу.

Ариана Гранде становится привидением в новом хоррор-клипе

Green Day — Nimrods Original Soundtrack

Жанр: сырой молодёжный панк-рок.

Для кого: для вечно молодых скейтбордистов, ностальгирующих по ушедшей юности.

© IMAGO/Mirko Fava/TSCK/LiveMedi/globallookpress.com

Через две недели в США состоится премьера фильма Nimrods, частично основанного на биографии культовой поп-панк-группы Green Day. В центре сюжета окажется троица парней, играющих в начинающей группе под названием Anal Og Dogs. Амбициозные музыканты отправляются в Лос-Анджелес разогревать Green Day, но сами Green Day этого не знают. Название юного коллектива одновременно отсылает к старой технологии аналоговой записи и делит слово «аналоговый» на два других: «анал» и OG, что можно перевести как «ветеран» или «истинный мастер». Совершенно школьный юмор отлично укладывается в характер и возраст главных героев и хорошо показывает, чего стоит ждать от фильма.

Хотя премьера картины состоится только 14 августа, саундтрек в её поддержку уже вышел. В релиз ожидаемо вошли ранее опубликованные песни Green Day, а также живые записи их главных хитов. Помимо этого, в альбом попало несколько оригинальных композиций Anal Og Dogs. Стоит учесть, что по сюжету это ещё совсем молодая команда, поэтому их опусы очень сырые и искренние. Местами Anal Og Dogs звучат даже ближе к панк-року, чем когда-либо звучали сами Green Day.

Саундтрек вряд ли добьётся оглушительного успеха вне фильма, но всё равно заслуживает места на полочке – особенно в том случае, если вы любите поп-панк, рок-сцену нулевых и ностальгию по наивным денькам юности.

Hayla — Dark

Жанр: атмосферный электро-поп.

Для кого: для поклонников эмоционального женского вокала.

Британская артистка Хейли Уильямс, не имеющая ничего общего с вокалисткой рок-группы Paramore, представила второй студийный альбом. Певица прославилась в 2019-м, когда стала регулярно получать гостевые партии в композициях известных электронных музыкантов – Meduza, Kygo, Illenium и других.

Тем не менее в сольных релизах Уильямс обращается к более атмосферной поп-музыке с уклоном в медитативность и красоту звучания. Основной фокус сохраняется на её мощном эстрадном вокале, повествующем о классических тревогах – разбитом сердце, боли одиночества и иных негативных эмоциях. Релиз придётся по душе тем, кого очаровывает сильный женский вокал в комбинации с минималистичными, но качественными аранжировками.