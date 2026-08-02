Бьянка объявила себя «горячей как утюг» и отправилась «на расколбас»

Слава КПСС пытается со всеми поссориться, а Глеб Викторов, наоборот, закрывается от мира и заодно защищает от него любимую девушку. Бьянка кичится своей сексуальностью, а Зара клянётся в вечной любви к партнёру. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках русскоязычной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Бьянки

Синглы

Бьянка — Я — машина, я — насос

Жанр: танцевальный поп.

Певица Бьянка, некогда нарёкшая себя королевой русского R&B, представила новый танцевальный сингл. В нём артистка с уже привычной самоуверенностью прибавляет к себе ещё больше удивительных титулов: «лошадка», «насос», «горячая как утюг» и даже «милфа» — обычно так называют матерей старше сорока, которым удалось сохранить привлекательность. Бьянка не только нахваливает саму себя, но и призывает слушателей «танцевать и расслабиться». Призыву артистки вторит заразительная поп-мелодия, которая без труда въедается в мозг и бодрит не хуже кофе.

Матерные песни, игра на виолончели и домашнее насилие: тайны Бьянки

Три дня дождя — Не смотри наверх

Жанр: тревожный рок.

© Соцсети группы «Три дня дождя»

Ранее в июле солист «Три дня дождя» Глеб Викторов в очередной раз оказался в центре скандала, когда вышел на сцену в тельняшке и решил эпатировать публику политическими высказываниями. За происшествием последовала экстренная госпитализация, после которой Викторов вышел на связь и извинился перед гостями концерта.

«Не смотри наверх» — это первая премьера команды после инцидента. Смысл новинки бессмысленно связывать с произошедшим: в ней Викторов поёт возлюбленной тревожную колыбельную под простую, но рычащую партию электрогитары. Лирический герой композиции просит собеседницу «не смотреть наверх» — на «опасных птиц и искусственные тучи», а сама песня развивается как пугающий и слегка параноидальный монолог о весне, которая может и не наступить. Хотя композиция вполне способна вызвать у оптимиста неприятную клаустрофобию, поклонники «Три дня дождя» наверняка оценят новинку за её мягкость и неожиданную хрупкость Викторова.

Антоха МС — Музыка поможет

Жанр: оптимистичный инди-поп.

Инди-поп-артист Антоха МС, он же Антон Кузнецов, представил новый вдохновляющий трек «Музыка поможет». В его основе — простая электронная аранжировка с винтажным флёром и живые инструменты, позаимствованные из арсенала Фаррелла Уильямса или Бруно Марса. Герой песни обращается к слушателю и призывает не слишком грузиться из-за наступления утра, ведь музыка скрасит любое ненастье. Если вы мечтали, чтобы на русском языке вышел оптимистичный хит уровня Happy или Get Lucky, обязательно не пропустите новинку от Антохи МС.

Зара — Ты мне нужен любой

Жанр: драматичная поп-баллада с восточным флёром.

© Соцсети Зары

Российская певица Зара представила новую песню в преддверии своего 43-го дня рождения. В ней артистка обращается к любимому человеку и признаётся, что готова принять все его недостатки и поклясться в вечной любви. Преградой чувствам не становится ни туманное будущее, ни даже встреча с Создателем. Драматичный вокал Зары дополняют танцевальная поп-аранжировка и партия струнных инструментов, создающих восточный колорит. Композиция отлично впишется в плейлисты танцевальных баллад о любви, а также в романтические открытки с признаниями и предложением провести жизнь рука об руку.

Альбомы

Слава КПСС — Единственный рэпер

Жанр: хлёсткий хип-хоп.

Для кого: для тех, кто не стесняется быть лучше других.

Российский рэпер Слава КПСС представил свежий альбом, в котором в очередной раз решил возвысить себя над коллегами по жанру и назвался «единственным рэпером» в России. Это уже не первый раз, когда музыкант описывает своё творчество в превосходной степени: например, свой релиз «Россия34» КПСС аналогично называл «лучшим рэп-альбомом за последние 10 лет».

Но только на этом рэпер не останавливается: пытаясь задеть коллег, он прямо называет их по именам. Достаётся многим: Macan становится кумиром девушек лёгкого поведения, известного зоолога Дроздова зовут «пожилым веганом», а критики Даня Порнорэп и Пситеррор уподобляются «гусям, живущим у бабуси» и не обладающим высоким интеллектом. Как человек, начинавший карьеру с рэп-батлов, КПСС здорово справляется с ролью провокатора, готового цеплять даже тех, кто не подозревает о его существовании.

Хотя основное достоинство альбома — это цепкая и ядовитая читка, подбор аранжировок достоин отдельного упоминания. Большинство треков наложено на классический хип-хоп-бит, но есть и нестандартные решения. К примеру, откровенно протестную песню «Витчхаус Лобня» сопровождает жутковатая электроника. В тревожном рейв-треке «Я убил ангела» обработанный голос КПСС звучит максимально футуристично, а в аранжировку закрывающей песни Holy Bible изящно вплетается почти джазовый саксофон. Это помогает лонгплею стать чем-то более интересным, чем просто сборником провокационного саркастичного рэпа.