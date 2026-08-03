Анна Асти, огнемёт и «Седая ночь»: чем разозлило и удивило новое шоу Билана

В последний день июля на московской «ВТБ Арене» состоялась премьера новой двухчасовой концертной программы Димы Билана «Твой N1». Яркое технологичное шоу с пиротехникой, полётами и массивным сценическим реквизитом заставило одних рыдать от восторга, а других — от разочарования. Корреспондент «Рамблера» побывала на шоу и теперь рассказывает, чем оно запомнится зрителям.

© Соцсети Димы Билана

Шестиметровая сцена-подиум

Основную сцену на открытой «ВТБ Арене» возвели в виде пятиметрового подиума. Перед ним оставалось небольшое пространство, а за ограждением начиналась фан-зона — наиболее дорогая и привлекательная среди всех стоячих зон. По бокам дополнительной сцены у изголовья подиума для бэк-вокалистов и музыкантов установили два огромных экрана, транслировавших визуальные спецэффекты. В центре красовался большой круг. На экранах вдоль подиума также транслировались концептуальные спецэффекты. Абстрактные трансляции и крупные планы самого Билана добавили песням огонька и ярких декораций.

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Впрочем, чрезмерная высота подиума стала камнем преткновения, заставившим артиста выступить с заявлением спустя день после отгремевшего концерта. Поклонники, попавшие в первый ряд фан-зоны, стали массово жаловаться в соцсетях на плохую видимость. Большую часть выступления сам артист и его подтанцовка проводили в центре сцены, а не по бокам. Хотя само шоу отличалось пристальным вниманием к деталям и даже драматургии, оно словно было создано для зрителей с трибун и обрезало обзор тем поклонникам, кто стремился в первый ряд и жаждал оказаться ближе к кумиру. Хотя Билан уже прислушался к критике и пообещал в соцсетях, что выводы будут сделаны.

Полёты и секретные гости

К счастью для фанатов, которым не повезло, постановщики шоу оставили в программе немало номеров, требовавших взглянуть ввысь. С этого начался сам концерт: Билан занял стратегическую позицию под самым потолком стадиона и, включив нагрудную камеру, отправился на пешую прогулку по верхнему ярусу «ВТБ Арены».

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Его поход над головами изнывающих от предвкушения поклонников не только сопровождался восторженными воплями последних, но и философской речью о великом смысле творчества и том, что музыка «не может принадлежать одному человеку». Достигнув точки над центром сцены, Билан выдержал драматичную паузу, прежде чем эффектно зависнуть в воздухе и лишь потом спуститься на землю. Там его уже поджидала подтанцовка, открывшая концерт номером под титульную песню «Я твой номер один». Для начала шоу Билан выбрал белый пиджак, белую же рубашку с оборками и мешковатые кожаные штаны — не самый практичный образ для температуры +20, зато стильный.

Выбор песни для заглавия программы заслуживает отдельного экскурса в творческую биографию артиста. Билан выпустил эту композицию в 2007-м спустя год после первого визита на «Евровидение». То выступление кончилось для него серебряной медалью. Тогда же песня вышла на английском языке, но для начала концерта Билан выбрал русскую версию. Уже к пятой песне «Гладиатор» он вооружился электрогитарой со встроенным огнемётом и устроил небольшое, но эффектное фаер-шоу на радость публике.

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Торжественный вход был не единственным разом, когда Билан воспарил над публикой. Во время исполнения «Стань для меня» во втором акте переодевшийся в чёрное Билан взлетел над фортепиано и закружился на фоне круглого экрана с сияющим солнцем. На протяжении следующих трёх песен Билан в целом отказывался опускаться на землю. Его полёт стал особенно символичен в номере «Неделимые». Пока двое танцоров на сцене устремлялись друг к другу, раздираемые соблазнами, Билан порхал над ними словно Купидон. Удачный подбор танцоров для номера стоит отметить отдельно. Кудрявые парень и девушка, одетые в одежду с одинаковым узором, стали идеальным символом «неделимости» влюблённых.

Над подиумом и публикой порхал не только Билан, но и гигантская синяя бабочка на тросах. Она появилась на сцене во время исполнения «Мечтателей» и покорила фанатов реалистичной точностью, ведь конструкторы уделили внимание не только её крыльям, но и ножкам и даже тельцу.

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Отдельный блок концерта артист посвятил совместным композициям. Первой на сцене появилась Seville: вместе с ней Билан исполнил свою сольную композицию «Без тебя я не смогу». Спустя ещё одно соло артиста на сцене появилась ANNA ASTI. Дуэтное исполнение «Эпилога», вышедшего чуть ранее в 2026-м, сопровождалось полноценной драматургией: артисты шли друг к другу всю песню, встретились во время исполнения бриджа и снова разошлись. Третьей гостьей шоу стала певица Мари Краймбрери, записавшая с Биланом две совместные песни «Ты не моя пара» и It's My Life. Двойной номер прошёл внутри отдельной конструкции, напоминавшей большой прямоугольник. Готовность Билана посвятить отдельный блок коллегам положительно сказалась на динамике концерта, но остался вопрос: почему Асти и Краймбрери предупредили о чёрном дресс-коде, а Seville, вышедшую на сцену в роскошном синем платье с блёстками, — нет?

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«Седая ночь» и уколы в колено

Самые зажигательные номера артист оставил на финальный блок шоу. Появившись перед публикой в изумрудно-горчичном брючном костюме с золотым галстуком, Билан исполнил танцевальные хиты «Молния», «В твоей голове», «Задыхаюсь» и несколько других. Во время песни «Невозможное возможно» Билан спустился к фанатам в первом ряду. Кому-то дал пять, с кем-то сделал селфи, а одну девушку даже обнял после того, как она спела в микрофон окончание строчки «невозможное возможно». Стало ли это достаточным утешением для тех, кто провёл концерт в ожидании удачной точки обзора, — вопрос открытый. Хотя у поклонников с трибун не было возможности пожать Билану руку, их развлекал огромный бутафорский самолёт, плававший над сценой как символ строчки «в какие города мне за тобой лететь, я готов на край земли, я всё должен объяснить».

Хотя шоу сопровождали мини-фейерверки, летающий реквизит и воздушная акробатика от самого Билана, едва ли что-то сможет сравниться с его эмоциональной речью в завершении концерта. Поначалу Билан принялся рассуждать о взаимоотношениях творца и публики и пришёл к выводу, что артист всё же должен зрителю больше, чем наоборот. Пользуясь случаем, певец признался, что перед шоу получил три инъекции обезболивающих в колено, чтобы без проблем выйти к аудитории. Следует заметить, что, если бы Билан в этом не признался, вряд ли кто-то заподозрил бы его в частых визитах к травматологу.

Вспоминая о ярких артистах прошлого, Билан упомянул покойного Юрия Шатунова. Артист заметил, что солист «Ласкового мая» редко перепевал чужие песни, но для Билана сделал исключение и исполнил его композицию «Про белые розы». Свою версию «Седой ночи» Билан исполнил как раз в память о Шатунове. Первый припев артист спел на английском, воспользовавшись текстом артиста August Septemberov. Эта версия известна как Silver Night: она завирусилась после ролика, на котором песню якобы исполняет американский рэпер Канье Уэст. Во втором припеве Билан вернулся к русскоязычному тексту.

Артист также вспомнил совет, которым покойный певец поделился на «седьмой час» разговора: всегда следить за тем, что подписываешь. Воспоминание прозвучало особенно эмоционально на фоне громкой победы Шатунова над экс-продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным в суде, случившейся в 2022-м. Спустя две недели после возвращения прав на песни бойз-бэнда Шатунов скончался после сердечного приступа.

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Исходя из названия программы можно было предположить, что Билан сделает ставку на самоуверенные треки, подчёркивающие его стиль, обаяние и любовь поклонников. На самом же деле основную часть программы он посвятил проникновенным балладам, подчёркивающим его вокальные мастерство. Со сцены прозвучали такие песни, как «Я тебя отвоюю», «Мы такие люди», «Океан», «В области сердца» и другие. Изредка Билан поддавал Лепса, переходя на расщеплённый вокал, а в другие моменты ему хватало лишь вздоха в микрофон, чтобы заставить публику восторженно верещать. В итоге вышло так, что афиша продавала публике певца со статусом секс-символа, но на самом концерте Билан предстал скорее как герой-романтик — любящий, мечтающий и готовый покорять новые высоты во всех смыслах этого слова.

Команда артиста обещала представить «самое технологичное шоу в России», и публика поверила: в день концерта Билан сообщил, что все билеты на площадку проданы. Официальными цифрами представители артиста пока не делились, но обычно «ВТБ Арена» вмещает от 12 до 33 тысяч человек.

Новое шоу прошло не без технических неполадок, но такова, вероятно, цена экспериментов. Легко поверить, что в попытке удивить публику Билан и его команда не смогли учесть всего, хотя дефект сцены всё же кажется довольно масштабным проколом. В конце концов, именно люди из первых рядов часто видят артистов как «свой N1» и настолько в них верят, что готовы покупать билеты дороже и заранее занимать очередь, лишь бы быть поближе. Потеря такой публики может стать разочарованием для любого артиста. Многие поклонники, также побывавшие на шоу, при этом выступили в защиту Билана и призвали других «не ныть», ведь «танцпол создан для танцев», и «важна атмосфера, а не обзор».

Пока фанаты воюют в комментариях, сам Билан уже признал, что «впечатление каждого зрителя должно быть полноценным вне зависимости от зоны, в которой он находился». Похоже, есть и хорошие новости: усвоив критику, можно не просто стать лучше, но и остаться на вершине, не потеряв приятный титул «номера один».

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