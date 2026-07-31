«Умирали в нищете»: Долина раскрыла правду о судьбе артистов в СССР

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала советскую систему поддержки деятелей культуры. По её словам, в СССР именитые артисты с возрастом оставались без работы и умирали в нищете.

© Соцсети Ларисы Долиной

«О них постепенно забывали, забывало государство. И многие из них умирали в нищете. Это страшные истории», – заявила Долина в интервью ТАСС.

Певица подчеркнула, что сейчас ситуация принципиально изменилась в лучшую сторону. По её словам, уже пять лет она получает специальную социальную пенсию от правительства Москвы в дополнение к обычной. Певица выразила надежду, что государство и дальше будет заботиться об артистах.

Компенсационная выплата для артистов на пенсии в Москве существует с 2018 года. В 2026 году она составляет 44 473 рубля в месяц. С 2023 года схожая программа работает в Санкт-Петербурге. Народные артисты России, прожившие в городе на Неве более десяти лет, получают 30 тысяч рублей. С 1 сентября 2025 года к программе присоединилась Вологодская область — заслуженные артисты там могут рассчитывать на 3 тысячи рублей в месяц, народные — 5 тысяч.

Лариса Долина — народная артистка России, одна из самых известных джазовых и эстрадных певиц страны. Родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Окончила Московское музыкальное училище имени Гнесиных. Работала солисткой оркестров под управлением Константина Орбеляна и Полада Бюль Бюль Оглы. Широкую известность ей принесли роль в фильме «Мы из джаза» (1983) и хиты «Погода в доме» (1997), «Льдинка» (1993), «Три белых коня», «Капкан». Долина — лауреат многочисленных всесоюзных и международных конкурсов, первая российская певица, приглашённая в качестве почётного гостя на французский фестиваль «Радио-Престиж».

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