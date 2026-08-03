20-летний Ваня Дмитриенко вошёл в историю

Певец Ваня Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в московских «Лужниках» в воскресенье, 2 августа. Выступление посетило 70 тысяч человек. Исполнитель установил новое достижение, став самым молодым артистом в России, которому удалось собрать стадион.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко после концерта вручил артисту награду и объявил, что Ваня Дмитриенко стал рекордсменом с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней. Предыдущий результат принадлежал Егору Криду, собравшему в «Лужниках» 86 тысяч человек в возрасте 31 года.

На сцене для шоу построили замок. Ваня Дмитриенко исполнил сольные композиции и спел дуэтом со своей сестрой Валерией Дмитриенко. Также в концерте приняли участие Анна Пересильд, солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, рэпер Saluki, рэп-исполнитель Yanix и инди-дуэт Мальбэка и Сюзанны. В шоу задействовали балет Большого театра России, где ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель. Журналистам Ваня Дмитриенко сообщил, что планирует ещё раз собрать самый большой стадион Москвы, сообщает РИА Новости.

В.аня Дмитриенко получил широкую известность в 2021 году благодаря песне «Венера-Юпитер», ставшей одним из главных российских поп-хитов того периода. Позже артист выпустил композиции «Лего», «Вишнёвый», «Цветаева» и «Шёлк», а в возрасте 16 лет стал самым молодым обладателем премии «Золотой граммофон». В 2025-м ряд российских медиа, в том числе «Рамблер», назвал Дмитриенко «Главным прорывом года»

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