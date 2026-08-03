Лариса Долина замахнулась на хип-хоп

Лариса Долина мечтает выйти за рамки привычного жанра и записать дуэты с молодыми хип-хоп и поп-исполнителями. Певица подчеркнула, что творческое взаимодействие с новым поколением дает ей мощный заряд энергии.

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В числе желанных артистов для сотрудничества народная артистка назвала рэперов Мота и Jony, а также солистку Artik & Asti Севиль. В беседе с ТАСС Долина призналась, что ей импонирует их творчество и она с радостью бы записала с ними новые песни.

Артистка также выразила надежду, что материал для совместной работы с Севиль мог бы написать музыкальный продюсер Артик (Артём Умрихин). По словам Долиной, именно упомянутые артисты сегодня остаются для неё главным источником вдохновения, побуждая двигаться вперед и продолжать эксперименты со звучанием.

Лариса Долина — народная артистка России, одна из самых титулованных джазовых и эстрадных певиц страны. Обладательница уникального голоса с диапазоном в четыре октавы. В 1991 году получила звание «Лучшая певица страны» на всесоюзном хит-параде. Всесоюзную славу ей принесли хиты «Погода в доме», «Стена» и «Три розы». В последние годы артистка активно экспериментирует, записывая дуэты с представителями современной поп-сцены.

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