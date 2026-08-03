Юлию Савичеву вынудили уйти из соцсетей

Певица Юлия Савичева решила взять паузу в ведении своих социальных сетей. В ближайшее время все новые публикации будут выходить исключительно от лица команды артистки.

© Соцсети Юлии Савичевой

Причиной такого шага стали постоянные негативные комментарии пользователей. Исполнительницу регулярно критиковали за вокальные данные и внешний вид, а также требовали вернуть «старую Савичеву». Поток подобных обсуждений начал серьёзно влиять на моральное состояние певицы. Артистка призналась, что «реально начала сходить с ума» от бесконечных обсуждений её экстрим-вокала и внешнего вида вплоть до нижнего белья.

Юлия Савичева получила широкую известность после участия в телевизионном проекте «Фабрика звёзд 2» в 2003 году. Исполнительница представляла Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2004 году. В дискографии артистки выделяются такие популярные хиты, как «Высоко» (2003), «Прости за любовь» (2004) и «Если в сердце живёт любовь» (2005).

Новая волна критики связана с новым образом, который артистка радикально изменила в 2025 году. Савичева выпустила полноценный рок-альбом, стала петь гроулом на концертах и одеваться в чёрную готическую одежду. Перемену оценили далеко не все.

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