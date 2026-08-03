Ариана Гранде сбегает со сцены из-за травли

Ариана Гранде объявила о перерыве в публичной деятельности. После завершения тура Eternal Sunshine 1 сентября певица уйдёт из медийного пространства. Причина — непрекращающееся обсуждение её внешности.

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Критика усилилась после выхода клипа на заглавный трек альбома Petal. Зрители обратили внимание на то, что артистка сильно похудела, и призвали её озаботиться здоровьем. Сама Гранде всячески отрицает существование проблем, напоминает People.

Из-за решения уйти в тень отменены два проекта. Гранде не выйдет на сцену Вест-Энда в мюзикле Sunday In The Park With George — дебют планировался следующим летом. Также певица не примет участие в новом сезоне «Американской истории ужасов».

При этом фильм «Знакомство с Факерами: новая глава» с её участием выйдет в ноябре 2026 года. В картине Гранде снялась вместе с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро.

Ариана Гранде родилась в 1993 году во Флориде. Она начинала как актриса бродвейского мюзикла 13, а затем стала одной из самых востребованных поп-исполнительниц в мире. Дебютный альбом Yours Truly вышел в 2013 году и сразу занял первое место в американских чартах. Среди её главных хитов — Problem, Thank U, Next и 7 Rings. Альбом Thank U, Next принёс певице несколько рекордов по стриминговым прослушиваниям. В 2021 году Гранде сыграла в фильме Don't Look Up. В 2024 году вышел мюзикл «Злая», где она исполнила роль Глинды.

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