Алсу раскрыла, где искать идеального кандидата на «Интервидение»

Певица Алсу, представлявшая Россию на «Евровидении-2000», заявила, что не хотела бы участвовать в «Интервидении». Артистка считает, что дорогу нужно уступать малоизвестной молодёжи, которая уже проявила себя на музыкальных телешоу.

© Соцсети Алсу

Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: «Ну-ка все вместе», «Голос».

По мнению Алсу, лишь единицы из участников таких проектов становятся по-настоящему популярными, даже завоевав призовые места. При этом они уже умеют держаться на сцене и продемонстрировали вокальные способности, поэтому именно им стоит защищать честь страны на международном конкурсе. Своим мнением артистка поделилась с ТАСС.

Первый конкурс «Интервидение» прошёл в Москве в сентябре 2025 года. Его победителем стал Дык Фук из Вьетнама, получивший хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представлял Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления артист попросил не оценивать его номер, объяснив это законами гостеприимства. В 2026 году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.

Алсу — российская певица, представившая страну на «Евровидении» в 2000 году, где заняла второе место с песней «Solo». Широкую известность ей принесли хиты «Зимний сон» (1999) и «Иногда».

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