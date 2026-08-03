Как сказка о маме обернулась для Гурченко травмой

«Мама — первое слово» — известная песня из музыкального фильма-сказки «Мама». Официальное название композиции — «Песня о маме», но слушатели чаще узнают её по первой строке. Песня звучит как простое признание в любви человеку, который первым становится для ребёнка целым миром. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает всё, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

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«Мама — первое слово»: текст песни

Мама - первое слово,

Главное слово

В каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила

Мне и тебе.

Так бывает, ночью

Бессонною

Мама потихоньку

Всплакнёт,

Как там дочка,

Как там сынок её,

Лишь под утро

Мама уснёт.

Мама - первое слово,

Главное слово

В каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила

Мне и тебе.

Мама землю и солнце,

Жизнь подарила

Мне и тебе.

Так бывает,

Если случится вдруг,

В доме вашем горе-беда,

Мама, самый лучший

Надёжный друг,

Будет с вами

Рядом всегда.

Мама - первое слово,

Главное слово

В каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила

Мне и тебе.

Мама землю и солнце,

Жизнь подарила

Мне и тебе.

Так бывает,

Станешь взрослее ты

И как птица,

Ввысь улетишь.

Кем бы ни был, знай,

Что для мамы ты,

Как и прежде,

Милый малыш.

Мама - первое слово,

Главное слово

В каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,

Мир подарила

Мне и тебе.

«Мама — первое слово»: история песни

Песня «Мама — первое слово» прозвучала в музыкальном фильме-сказке «Мама», вышедшем в 1976 году. Картина была создана совместными усилиями «Мосфильма», румынской студии «Букурешть» и французской компании Ralux Film. Музыку к фильму написали румынский композитор Темистокле Попа и французский композитор Жерар Буржоа, а русский текст песен — Юрий Энтин.

В основе фильма лежит сказочный сюжет о маме-Козе и её детях. Когда в лесную деревню приезжает ярмарка, мама уходит из дома и строго велит козлятам никому не открывать дверь. Волк пользуется её отсутствием: переодевается в женское платье, подделывает голос и проникает в дом. Он похищает козлят, чтобы потребовать выкуп, но мама-Коза вместе с соседями устраивает ловушку на катке. В финале Волк проваливается под лёд, его помощники возвращают мешок с козлятами, а герои поют песню о маме.

Главные роли в фильме исполнили Людмила Гурченко и Михаил Боярский. Гурченко предстала в образе мамы-Козы, а Боярский сыграл Волка. Козлят сыграли юные актёры Петя Дегтярёв, Тимур Асалиев, Адриан Кристя, Матей Оприш и Лулу Михаеску. В фильме также снялись Олег Попов, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская, Валентин Манохин, Вера Ивлева и другие актёры.

«Песня о маме» звучит в финале фильма, когда сказочная история уже приходит к счастливому исходу. Композиция подводит итог сюжету: козлята спасены, Волк наказан, а герои благодарят маму за любовь, защиту и готовность прийти на помощь.

Юрий Энтин написал для фильма русский текст, который быстро стал независим от киноистории. В песне нет конкретных имён героев и деталей сказки, поэтому её можно петь не только как номер из «Мамы», но и как самостоятельную песню о матери. Именно это помогло композиции перейти в детские концерты, школьные праздники, утренники к 8 Марта и Дню матери.

Фильм «Мама» вышел на экраны Румынии 21 ноября 1976 года, а советские зрители увидели его 17 октября 1977 года. В 1977-м картина получила специальный приз жюри «Серебряный кубок» на Международном фестивале фильмов для детей и юношества в Венеции.

«Мама — первое слово»: популярные исполнители

В фильме «Мама» песню исполнили Людмила Гурченко, Михаил Боярский и детский хор. Для Гурченко это был естественный материал: ещё после «Карнавальной ночи» (1956) она закрепилась как актриса, которая может соединять драматическую игру, комедию, пластику и вокал. Боярский к моменту выхода «Мамы» уже был заметен в музыкальном кино: незадолго до этого он сыграл кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити», хотя ещё не успел сняться в «Трёх мушкетёрах», сделавших из него звезду.

Позже песня стала особенно популярна в исполнении детской группы «Непоседы». В сети есть студийная запись этой версии, а один из самых популярных пользовательских роликов с ней был опубликован на YouTube в 2009 году и набрал несколько миллионов просмотров. Благодаря «Непоседам» композиция снова попала на слух нового поколения, которое могло не интересоваться советскими фильмами.

Свою версию песни также записывали Александр Олешко и детский музыкальный театр «Домисолька». В их исполнении композиция звучит как праздничный номер для семейной аудитории: взрослый артист ведёт мелодию, а детский хор усиливает главный смысл песни.

«Мама — первое слово»: интересные факты

Фильм «Мама» создавался сразу для нескольких стран, поэтому у него есть несколько версий. В английском прокате картина известна как Rock’n’Roll Wolf, а в Норвегии она стала рождественской классикой. В 2011 году на сцене Национального театра в Осло даже поставили мюзикл «Рок-волк» по мотивам сказки. Волка сыграл Эйстейн Рёгер — актёр Национального театра и лауреат премии «Хедда» за лучшую мужскую роль. Эту премию вручают за заметные достижения в норвежском театре. Роль мамы-Козы исполнила Лена Кристин Эллингсен, которая позже тоже получила премию «Хедда» — за лучшую женскую роль второго плана.

Съёмки фильма оказались непростыми для Людмилы Гурченко. Во время эпизода на катке Олег Попов — знаменитый клоун, сыгравший Медведя, — потерял равновесие и упал прямо на актрису. Гурченко получила серьёзную травму ноги и заканчивала работу над фильмом в гипсе. Несмотря на это, роль мамы-Козы осталась одной из самых узнаваемых музыкальных работ в её фильмографии.

Юрий Энтин — один из главных авторов песен для советского детского кино и мультипликации. Он написал тексты к песням из «Бременских музыкантов», «Приключений Электроника», «Голубого щенка», «Летучего корабля», «Антошки» и других известных проектов.

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