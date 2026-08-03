В Москве покажут представят пародийную постановку «Призрак мюзикла»

В Москве состоится премьера мюзикла-пародии «Призрак мюзикла, или Что опять не так?». Спектакль представят 20 августа в Театре на Цветном; его формат построен на знаменитых номерах из мировых мюзиклов.

© Соцсети «Бродвей Москва»

Всего зрители услышат около 30 популярных композиций из 20 самых успешных шоу мира. Среди них такие хиты, как песни из «Шахмат», «Ромео и Джульетты», «Мулен Ружа», «Зорро», «Продюсеров», «Бала вампиров», «Кошек», «Гамильтона», «Поющих под дождём», «Звуков музыки», «Ничего не бойся, я с тобой», «Призрака оперы», «Mamma Mia!», «Иисуса Христа — суперзвезды», «Чикаго», «Красавицы и Чудовища», «Кабаре», «Нотр-Дама де Пари», «We Will Rock You».

Сюжет спектакля строится вокруг коллектива провинциального театра, которому предстоит срочно подготовить знаменитую постановку «Призрак Оперы». Однако таинственный продюсер ставит перед артистами невыполнимые задачи, вынуждая импровизировать и собирать известный сюжет буквально из отдельных сцен и музыкальных номеров других спектаклей.

Это уже третья площадка театральной компании «Бродвей Москва»: ранее спектакли шли в Театре МДМ и театре «Маска», напоминает Газета.ru.

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