Фронтмен The Killers готов бросить сцену из-за болезней

Брэндон Флауэрс задумался об уходе из музыки. Вокалист американской рок-группы The Killers сомневается в целесообразности продолжения карьеры, так как после каждого завершённого тура он неизменно заболевает.

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Музыкант сравнил себя со своим отцом, который счастлив без денег, занимаясь покраской старых рам. Также артист вспомнил фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера, выступающего на сцене в возрасте 83 лет. Флауэрс отметил, что устойчивость старшего коллеги мотивирует его и заставляет сомневаться в необходимости завершить карьеру.

Брэндон Флауэрс признался, что сейчас переживает сложный период, пытаясь понять, как долго он ещё хочет выступать, в чём смысл его работы и зачем он вообще продолжает этим заниматься.

21 августа выйдет третий сольный альбом исполнителя под названием Thrasher. На новом релизе артист обратился к кантри-звучанию. После премьеры Флауэрс планирует выпустить ещё два самостоятельных альбома, после чего он хочет вернуться к работе в The Killers. Музыкант поделился откровениями в беседе с The Times.

Брэндон Флауэрс — американский певец и бессменный лидер рок-группы The Killers. В 2026-м он отметил 45-летний юбилей. Артист прославился в начале нулевых благодаря хитам Mr. Brightside (2003) и Somebody Told Me (2004). Музыкант выпустил успешные сольные альбомы Flamingo (2010) и The Desired Effect (2015). Последний альбом The Killers «Pressure Machine» вышел в 2021 году.

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