Фронтмен The Killers готов бросить сцену из-за болезней

Брэндон Флауэрс допустил завершение своей музыкальной карьеры
Брэндон Флауэрс задумался об уходе из музыки. Вокалист американской рок-группы The Killers сомневается в целесообразности продолжения карьеры, так как после каждого завершённого тура он неизменно заболевает.
Музыкант сравнил себя со своим отцом, который счастлив без денег, занимаясь покраской старых рам. Также артист вспомнил фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера, выступающего на сцене в возрасте 83 лет. Флауэрс отметил, что устойчивость старшего коллеги мотивирует его и заставляет сомневаться в необходимости завершить карьеру.
Брэндон Флауэрс признался, что сейчас переживает сложный период, пытаясь понять, как долго он ещё хочет выступать, в чём смысл его работы и зачем он вообще продолжает этим заниматься.
21 августа выйдет третий сольный альбом исполнителя под названием Thrasher. На новом релизе артист обратился к кантри-звучанию. После премьеры Флауэрс планирует выпустить ещё два самостоятельных альбома, после чего он хочет вернуться к работе в The Killers. Музыкант поделился откровениями в беседе с The Times.
Брэндон Флауэрс — американский певец и бессменный лидер рок-группы The Killers. В 2026-м он отметил 45-летний юбилей. Артист прославился в начале нулевых благодаря хитам Mr. Brightside (2003) и Somebody Told Me (2004). Музыкант выпустил успешные сольные альбомы Flamingo (2010) и The Desired Effect (2015). Последний альбом The Killers «Pressure Machine» вышел в 2021 году.
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Лидер The Killers выпустит сольный альбом Thrasher впервые за 11 лет