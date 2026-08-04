Бойка раскрыла правду о скандальном хите

Певица Mia Boyka рассказала об истинном смысле своего хита «Экспонат», который подвергся критике в социальных сетях за якобы дискредитацию женщин. В YouTube-шоу Басты «Вопрос Ребром» артистка призналась, что композиция была написана для поднятия её самооценки после тяжёлого расставания с бывшим партнером.

© Соцсети Мии Бойки

Исполнительница пояснила, что год назад вышла из абьюзивных отношений, где её постоянно унижали, называли старой девой, напоминали об отсутствии мужа и детей в 28 лет, а также оставили без жилья с двухмесячным щенком на руках и забрали подаренный автомобиль.

По словам Mia Boyka, на фоне стресса она набрала лишний вес и потеряла уверенность в себе. Встретившись со своей командой, певица предложила написать треки о пережитом опыте, чтобы помочь девушкам в похожих ситуациях почувствовать себя красивыми и нужными.

Вышедший весной 2026-го трека вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи массово обсуждали строчки «Он сильный, я красивая» и критиковали Бойку за поддержку потребительской модели отношений. Теперь же артистка заявила, что не вкладывала в композицию такой смысл.

Бойка также вспомнила, что изначально отказывалась записывать «Экспонат», так как ей не хватало воздуха для вокала. После четырёх неудачных релизов, не попавших в чарты, композиция всё же вышла в свет. «Экспонат» быстро попал в топ-3 российских чартов и рейтинги Genius. Ведущий шоу «Вопрос Ребром» Баста поддержал гостью, отметив, что для хорошего мужа жена всегда остаётся самой красивой.

Mia Boyka — российская поп-исполнительница, получившая известность благодаря самоироничным песням. В 2021 году она выпустила «Прощальный альбом», сменив подростковый имидж на взрослое звучание. Среди главных хитов артистки выделяется совместный с Sabi сингл «Базовый минимум», вышедший в 2025 году, и нашумевший трек «Экспонат», релиз которого состоялся 15 мая 2026 года. Недавно певица собрала стадион на 40 тысяч зрителей в Набережных Челнах. Ранее она оказывалась в центре скандалов из-за конфликта с девочкой-квадробером и видео с пародией на азиатов.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Миа Бойка считает, что для счастья ум не нужен — только красота