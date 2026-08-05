Бокс, яхты и луна-парк: чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер в Питере

8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге в 14:00 начнётся Пикник Афиши х Сбер. В этот раз территория фестиваля превратится в полноценный луна-парк с аттракционами, игровыми автоматами и прочими развлечениями. Публика сможет посетить выступления музыкантов, прокатиться на аттракционах, поучаствовать в тренировках, увидеть мини-регаты и попробовать себя в новом виде спорта. «Рамблер» выбрал десять событий, ради которых стоит посетить фестиваль.

© Пикник Афиши х Сбер

Увидеть выступления Ёлки, FEDUK и ЛСП

Главными музыкальными звёздами фестиваля станут рэпер FEDUK, продюсер и исполнитель SLAVA MARLOW, инди-группа «Бонд с кнопкой», рэпер ЛСП и поп-певица Ёлка. Некоторые артисты подготовят специальные сценические образы: FEDUK появится в роли Пьеро, а ЛСП превратится в хозяина цирка. На сцену также выйдут рок-музыкант Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, молодая гранж-команда CUPSIZE / Капсайз и этно-авангардный коллектив Spokanki.

Познакомиться с молодыми и электронными артистами

На сцене «Заря» выступят перспективные самородки, отобранные редакцией «Афиши Daily». Среди них — инди-коллектив «Борисовский тракт», рэпер Кухня, фолк-артистка Я Софа, барокко-поп-певица Marytale и инди-рокеры «Соня хочет танцевать». На отдельную сцену выйдут представители электроники: объединение «Станция метро Горьковская», шоукейсы ЛАУД БОЙЗ и ДОБРО, а также продюсер SP4K / СПЧК. Диджей-сеты также будут звучать на главном фудкорте.

© Пикник Афиши х Сбер

Побывать в луна-парке

Концептуально фестиваль превратится в красочный луна-парк. У входа гостей встретит духовой ансамбль, а по периметру будут гулять актёры и артисты на ходулях. Посетителей ждут тир, игровые автоматы, аппараты с игрушками и ларьки с предсказаниями. Атмосферу старого парка развлечений дополнят тематические декорации и световые инсталляции.

© Пикник Афиши х Сбер

Выйти на боксёрский ринг и станцевать на спортивном рейве

Петербургское спортивное объединение 812 AM Club проведёт групповую тренировку под электронную музыку. За музыкальное сопровождение будет отвечать шоукейс ДОБРО, подготовивший специальный диджей-сет. Для участия в спортивном рейве не понадобятся особые навыки и собственный инвентарь — хватит лишь футболки и удобной обуви. На площадке BACKYARD & HOOD также установят боксёрский ринг для серии коротких коллективных матчей.

Посмотреть мини-регату и увидеть кубки «Зенита»

Парусное сообщество Сила ветра проведёт несколько мини-регат на радиоуправляемых яхтах. На площадке футбольного клуба «Зенит» посетители смогут сыграть в баскетбол, настольный футбол и текбол. Текбол представляет собой смесь футбола и настольного тенниса: участники перебрасывают мяч через изогнутый стол, используя любые части тела, кроме рук. Там же откроется фотозона с настоящими клубными трофеями.

Пройти быстрые свидания и сыграть свадьбу

Сервис знакомств Twinby обустроит площадку для тех, кто хочет найти пару прямо на фестивале. Гости смогут поучаствовать в быстрых свиданиях и импровизированных свадебных церемониях. «Молодожёнам» вручат памятные документы, однако юридической силы такой союз иметь не будет. Продолжить знакомство можно будет в лаунж-зоне с фотобудкой и кривыми зеркалами в духе старых аттракционов.

© Пикник Афиши х Сбер

Стать тату-мастером и сделать фестивальный макияж

В студии «Рой Тату» посетителям предложат освоить основы ремесла и набить эскиз на искусственную кожу. Представители студий No drama и Soda будут делать гостям экспресс-макияж, укладки и яркие косички. На площадках флористических проектов можно будет собрать аксессуар или брошь из живых растений. Для спокойного отдыха на фестивале также откроются зоны экспресс-массажа.

© Пикник Афиши х Сбер

Поиграть на советских автоматах и заглянуть в музеи

Фонд Потанина откроет музейную зону «Остров впечатлений». В ней представят интерактивные проекты Музея советских игровых автоматов, Музея нонконформистского искусства и музея ОБЭРИУ. К программе также присоединятся РОСФОТО, Российский этнографический музей, Музей истории религии и музей-заповедник «Царское Село». Между концертами посетители смогут познакомиться со старыми играми, искусством, историей и фотографией.

Испытать гоночный тренажёр и рассмотреть электропикап

Федеральная академия вождения «Вектор» привезёт на фестиваль экстремальные гоночные тренажёры. Посетители смогут проверить свои навыки управления автомобилем в безопасных условиях. На этой же площадке покажут футуристический электропикап Tesla Cybertruck, который можно будет увидеть вблизи.

Посмотреть детские спектакли и построить аттракцион из кубиков

Для семей с детьми на фестивале подготовят отдельную зону с пьесами и мастер-классами. Театр «Странствующие куклы Господина Пэжо» покажет немую постановку «Декаданс», театр «Кот Вильям» представит три сказки, включая квест «Гуси-лебеди», а театр «Синяя птица» — спектакль «Принцесса без горошины». Компания Brick Labs построит большой аттракцион из кубиков в стиле луна-парка, а школа искусств КУСТ предложит детям изготовить картонных марионеток. На площадке World Class юные гости смогут пройти спортивную полосу препятствий, сделать аквагрим и выиграть призы.

© Пикник Афиши х Сбер

Билеты доступны по ссылке.

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