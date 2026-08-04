Старая любовь Artik & Asti расцвела на кухне

Артик и Асти — «Лампочки»: текст песни, интересные факты, видео, слушать трек
«Лампочки» — песня дуэта Artik & Asti из мини-альбома «Миллениум», вышедшего в марте 2021 года. В ней герои возвращаются к старой любви, кухне, разговорам после ссор и желанию начать всё заново. Композиция строится вокруг простой бытовой детали — цветных лампочек, которые превращаются в символ прошлого счастья и отношений, всё ещё не отпустивших героев. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Artik & Asti — «Лампочки»: текст песни
Я помню, как мы висели под мои новые треки
На твоей маленькой кухне цветные лампочки
Я помню, как же бесили твои несносные кошки
В постели хлебные крошки, большие тапочки
Я забывала тобой его, мизинца кто твоего не стоил
Вернуть бы всё хоть на миг
Я так цинично и подло лечилась нежностью и текилой
Твоими губами красивыми (ха-а-а-а)
С левых больше не пали, напиши, если горит
Лучше на неделе (ха-а-а-а)
И не думай надо ли, если до сих пор болит
Мы мечтали на Бали — полетели
Полетели
(Ха-а-а-а)
А я скучаю так сильно. Ангел, мне жаль, что так вышло
Я забрала твоё сердце, ведь он украл моё
Ты говорил, я красивая, я не верила даже
Вновь проверяя свой гаджет, ждала, когда пройдёт
Я лишь сейчас поняла, прости, читая мои посты
Ты ждал там хоть строчку про нас с тобой
Но я предательски снова лечилась нежностью и текилой
Сливая на раны твою любовь (ха-а-а-а)
С левых больше не пали, напиши, если горит
Лучше на неделе (ха-а-а-а)
И не думай надо ли, если до сих пор болит
Мы мечтали на Бали — полетели
А помнишь, как вместе летали мы выше, чем космос?
В объятьях друг друга мы таяли под небом звёздным
Ты лучшее, что могло быть со мной — спасибо Богу
Спасибо за радость, прости за боль — мне без тебя плохо
А, может, давай всё по-новому? К чему эти ссоры?
К чёрту все споры, скандалы все. Прости, I'm sorry
Так хочется просто с тобой вдвоём то, что не смели
Просто ты набери и на Бали полетели
С левых больше не пали, напиши, если горит
Лучше на неделе (ха-а-а-а)
И не думай надо ли, если до сих пор болит
Мы мечтали на Бали — полетели
Полетели
(Ха-а-а-а)
Artik & Asti — «Лампочки»: история песни
«Лампочки» вышли в марте 2021 года в составе мини-альбома «Миллениум». В треклист вошли четыре композиции: «Истеричка», «Бла бла», «Лампочки» и «Миллениум». Релиз был выдержан в духе поп-музыки 2000-х: с мелодичными припевами, драмой расставания и танцевальным ритмом.
Авторами слов стали Дмитрий Лорен и Артём Умрихин, выступающий под сценическим именем Artik. Музыку написал Дмитрий Лорен. Для Artik & Asti он был важным автором: именно Лорен работал над «Грустным дэнсом» и многими песнями эпохи «Миллениума».
В «Лампочках» дуэт возвращается к привычной для Artik & Asti теме отношений после разрыва. Герои лирики уже прошли ссоры, обиды и попытку жить отдельно, а теперь снова оказываются в общей квартире, где каждая деталь напоминает о прошлом.
В звучании «Лампочек» соединяются мягкая поп-мелодия, ровный бит, электронная основа и узнаваемый диалог мужской и женской партий. Анна Дзюба ведёт эмоциональную линию песни, а куплет Artik добавляет разговорную интонацию — будто герой наконец отвечает на то, что долго оставалось невысказанным.
Artik & Asti — «Лампочки»: видео
Полноценного сюжетного клипа на «Лампочки» у группы нет, но в 2024 году на YouTube-канале появилось видео с живым исполнением композиции. Запись получила название Live from UFA 15.05.2024. В ней на сцену вышла уже не Анна Дзюба, а новая солистка группы Севиль Велиева.
Велиева вошла в состав Artik & Asti в январе 2022 года. После ухода Дзюбы Артём Умрихин искал новую вокалистку по видео в соцсетях: он посмотрел много роликов, отобрал четырёх претенденток и встретился с каждой. Севиль была первой в списке. После разговора и совместной работы в студии Умрихин понял, что дальше искать уже нет смысла.
Artik & Asti — «Лампочки»: интересные факты
«Лампочки» вышли в важный момент для истории Artik & Asti. В 2021 году группа отмечала десять лет творческой деятельности, выпускала юбилейные релизы и оставалась одним из самых заметных поп-дуэтов русскоязычной сцены.
Осенью 2021 года Анна Дзюба покинула Artik & Asti. После ухода из группы она начала сольную карьеру под именем Anna Asti, а Артём Умрихин продолжил проект в новом составе.
22 июля 2021 года группа выпустила альбом «Миллениум X», приуроченный к 10-летию Artik & Asti. В него вошли девять треков, среди них «Она не я», «Любовь после тебя», «Голову кружу», «Фурия», «Буду одна», а также песни из первоначального мини-альбома «Миллениум».
«Лампочки» хорошо вписываются в поздний период Artik & Asti. Танцевальная поп-основа здесь сочетается с драмой расставания, а припев держится на бытовой детали, которую легко запомнить. Вместо абстрактной «большой любви» песня показывает конкретное место — кухню, где отношения когда-то были настоящими.
Артём Умрихин основал Artik & Asti в 2010 году. Первой солисткой проекта стала Анна Дзюба. Широкую известность дуэту принесли песни «Моя последняя надежда», «Неделимы», «Тебе всё можно», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Истеричка» и другие хиты.