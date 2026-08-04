Старая любовь Artik & Asti расцвела на кухне

«Лампочки» — песня дуэта Artik & Asti из мини-альбома «Миллениум», вышедшего в марте 2021 года. В ней герои возвращаются к старой любви, кухне, разговорам после ссор и желанию начать всё заново. Композиция строится вокруг простой бытовой детали — цветных лампочек, которые превращаются в символ прошлого счастья и отношений, всё ещё не отпустивших героев. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Artik & Asti

Artik & Asti — «Лампочки»: текст песни

Я помню, как мы висели под мои новые треки

На твоей маленькой кухне цветные лампочки

Я помню, как же бесили твои несносные кошки

В постели хлебные крошки, большие тапочки

Я забывала тобой его, мизинца кто твоего не стоил

Вернуть бы всё хоть на миг

Я так цинично и подло лечилась нежностью и текилой

Твоими губами красивыми (ха-а-а-а)

С левых больше не пали, напиши, если горит

Лучше на неделе (ха-а-а-а)

И не думай надо ли, если до сих пор болит

Мы мечтали на Бали — полетели

Полетели

(Ха-а-а-а)

А я скучаю так сильно. Ангел, мне жаль, что так вышло

Я забрала твоё сердце, ведь он украл моё

Ты говорил, я красивая, я не верила даже

Вновь проверяя свой гаджет, ждала, когда пройдёт

Я лишь сейчас поняла, прости, читая мои посты

Ты ждал там хоть строчку про нас с тобой

Но я предательски снова лечилась нежностью и текилой

Сливая на раны твою любовь (ха-а-а-а)

С левых больше не пали, напиши, если горит

Лучше на неделе (ха-а-а-а)

И не думай надо ли, если до сих пор болит

Мы мечтали на Бали — полетели

А помнишь, как вместе летали мы выше, чем космос?

В объятьях друг друга мы таяли под небом звёздным

Ты лучшее, что могло быть со мной — спасибо Богу

Спасибо за радость, прости за боль — мне без тебя плохо

А, может, давай всё по-новому? К чему эти ссоры?

К чёрту все споры, скандалы все. Прости, I'm sorry

Так хочется просто с тобой вдвоём то, что не смели

Просто ты набери и на Бали полетели

С левых больше не пали, напиши, если горит

Лучше на неделе (ха-а-а-а)

И не думай надо ли, если до сих пор болит

Мы мечтали на Бали — полетели

Полетели

(Ха-а-а-а)

Artik & Asti — «Лампочки»: история песни

«Лампочки» вышли в марте 2021 года в составе мини-альбома «Миллениум». В треклист вошли четыре композиции: «Истеричка», «Бла бла», «Лампочки» и «Миллениум». Релиз был выдержан в духе поп-музыки 2000-х: с мелодичными припевами, драмой расставания и танцевальным ритмом.

Авторами слов стали Дмитрий Лорен и Артём Умрихин, выступающий под сценическим именем Artik. Музыку написал Дмитрий Лорен. Для Artik & Asti он был важным автором: именно Лорен работал над «Грустным дэнсом» и многими песнями эпохи «Миллениума».

В «Лампочках» дуэт возвращается к привычной для Artik & Asti теме отношений после разрыва. Герои лирики уже прошли ссоры, обиды и попытку жить отдельно, а теперь снова оказываются в общей квартире, где каждая деталь напоминает о прошлом.

В звучании «Лампочек» соединяются мягкая поп-мелодия, ровный бит, электронная основа и узнаваемый диалог мужской и женской партий. Анна Дзюба ведёт эмоциональную линию песни, а куплет Artik добавляет разговорную интонацию — будто герой наконец отвечает на то, что долго оставалось невысказанным.

Artik & Asti — «Лампочки»: видео

Полноценного сюжетного клипа на «Лампочки» у группы нет, но в 2024 году на YouTube-канале появилось видео с живым исполнением композиции. Запись получила название Live from UFA 15.05.2024. В ней на сцену вышла уже не Анна Дзюба, а новая солистка группы Севиль Велиева.

Велиева вошла в состав Artik & Asti в январе 2022 года. После ухода Дзюбы Артём Умрихин искал новую вокалистку по видео в соцсетях: он посмотрел много роликов, отобрал четырёх претенденток и встретился с каждой. Севиль была первой в списке. После разговора и совместной работы в студии Умрихин понял, что дальше искать уже нет смысла.

Artik & Asti — «Лампочки»: интересные факты

«Лампочки» вышли в важный момент для истории Artik & Asti. В 2021 году группа отмечала десять лет творческой деятельности, выпускала юбилейные релизы и оставалась одним из самых заметных поп-дуэтов русскоязычной сцены.

Осенью 2021 года Анна Дзюба покинула Artik & Asti. После ухода из группы она начала сольную карьеру под именем Anna Asti, а Артём Умрихин продолжил проект в новом составе.

22 июля 2021 года группа выпустила альбом «Миллениум X», приуроченный к 10-летию Artik & Asti. В него вошли девять треков, среди них «Она не я», «Любовь после тебя», «Голову кружу», «Фурия», «Буду одна», а также песни из первоначального мини-альбома «Миллениум».

«Лампочки» хорошо вписываются в поздний период Artik & Asti. Танцевальная поп-основа здесь сочетается с драмой расставания, а припев держится на бытовой детали, которую легко запомнить. Вместо абстрактной «большой любви» песня показывает конкретное место — кухню, где отношения когда-то были настоящими.

Артём Умрихин основал Artik & Asti в 2010 году. Первой солисткой проекта стала Анна Дзюба. Широкую известность дуэту принесли песни «Моя последняя надежда», «Неделимы», «Тебе всё можно», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Истеричка» и другие хиты.

Seville из Artik & Asti задумалась о новой карьере