«Уматурман», Dava и экс-«Ранетка» ворвутся на сцену московского фестиваля

Большой семейный фестиваль «Вельвет Фест 2026» пройдёт 16 августа в московском саду «Эрмитаж». Организаторы огласили полный список артистов, которые выйдут на сцену.

© Соцсети «Уматурман»

К ранее заявленным участникам присоединятся группа Uma2rman, Dava и Милана Хаметова. Музыканты из Uma2rman готовят специальную программу. Зрители услышат известные хиты коллектива, а также новый трек «Не стой, танцуй».

На фестивале также выступят представители лейблов Velvet Music и Tramplin Music. В их числе Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула. К ним присоединятся бывшая участница группы «Ранетки» Нюта, Chepikk, дуэт Gonopolsky, Саша Санта и Настя Крылова. Специальным гостем станет Vavan. Он исполнит вирусные композиции «Зажигалка» и «Велосипед». Среди ранее анонсированных артистов значатся певицы Мари Краймбрери, Анна Немченко и Наталья Подольская, а также Владимир Пресняков, Zvonkiy и группа «Винтаж».

На территории будут работать детские и взрослые зоны отдыха, спортивные площадки и фуд-зоны, а гостей ждут танцевальные активности и конкурсы с подарками. Билеты уже поступили в продажу. Дети до семи лет смогут пройти на мероприятие бесплатно, сообщает «Газета.Ru».

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