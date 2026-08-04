Басист System of a Down предстанет в образе маньяка в продолжении «Декстера»

Музыкант и режиссер Шаво Одаджян, известный по работе в рок-группе System of a Down, присоединился к актерскому составу криминального триллера «Декстер: Воскрешение». Об этом стало известно из материалов, опубликованных стриминговым сервисом Paramount Plus.

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Продюсеры одобрили продление шоу на второй сезон, и премьера новых эпизодов состоится до конца этого года. Одаджян появится в роли персонажа по имени Р.Х. Мартин. На обнародованных кадрах его герой привязан к колонне, а главный герой в исполнении Майкла Си Холла угрожающе смотрит на него. Сюжет продолжения развернется вокруг Декстера, оказавшегося между двумя жестокими убийцами. Одновременно с поиском преступников, терроризирующих Нью-Йорк, главный герой-социопат столкнется с кризисом среднего возраста.

System of a Down не выпускали пластинок с 2005 года, когда состоялся релиз Hypnotize. При этом группа продолжает изредка давать концерты и удостаиваться высоких оценок критиков.

Помимо музыкальной карьеры, Шаво известен как режиссер. Он снял несколько видеоклипов для System of a Down, включая классическое видео на песню Toxicity. До работы над «Декстером» единственным актерским опытом Одаджяна оставалась роль в комедии «Образцовый самец», напоминает NME.

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