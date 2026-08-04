Мия Бойка рассказала, почему «попрощалась с карьерой»

Певица Mia Boyka рассказала, какие выводы сделала после скандалов, случившихся с ней несколько лет назад. Как артистка отметила в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром», лучшая месть — это успех. Об этом повествует и её композиция «Первая», вышедшая ранее в 2026 году.

© Соцсети Mia Boyka

Артистка призналась, что из-за тяжёлых событий и массовой критики всерьёз опасалась конца своего творческого пути, однако смогла «взять волю в кулак» и продолжить работу. По мнению певицы, гораздо эффективнее молча добиваться высоких результатов, чем пытаться доказать окружающим свою невиновность и то, что она обычный человек.

В августе 2024 года на концерте в Надыме Бойка раскритиковала потерявшуюся девочку в маске кошки за увлечение квадробикой. Мать школьницы обратилась в полицию, а в поддержку ребёнка высказались блогеры и артисты. Позже исполнительница сообщила, что после инцидента количество её платных выступлений резко сократилось.

В 2025 году вокруг артистки разгорелся новый скандал из-за фрагмента передачи Comedy Club 2021 года, где она изобразила азиатский разрез глаз.

Мия Бойка — артистка, которая изначально строила карьеру на детской аудитории. Исполнительница известна песнями с запоминающимися припевами, а также громкими публичными инцидентами.

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Бойка раскрыла правду о скандальном хите