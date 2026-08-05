«Интервидение-2026» в Эр-Рияде оказалось под вопросом

Будущее «Интервидения-2026» в Эр-Рияде пока остаётся неопределённым: твёрдых гарантий проведения конкурса нет. До сих пор не закреплены даты, перечень участников и программа мероприятия.

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Сейчас нельзя уверенно утверждать, что конкурс действительно пройдёт в этом году, поскольку главные организационные пункты всё ещё не решены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в Эр-Рияде. Саудовская Аравия публично не анонсировала событие, а в Эр-Рияде также считают, что российская сторона не вполне ясно передала эстафету принимающей стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае выражал надежду, что обострение на Ближнем Востоке не скажется на планах по проведению конкурса. При этом официальных сообщений об отмене не было.

О возвращении «Интервидения» Россия заявила в 2023 году, а в феврале 2025-го Владимир Путин подписал соответствующий указ. Первый конкурс в обновлённом формате состоялся 20 сентября 2025 года в Москве на «Live Арене»: на сцену вышли представители более чем 20 стран, в том числе всех государств БРИКС. Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук с композицией Phù Đổng Thiên Vương. Россию представлял Ярослав Дронов, известный как Shaman, но он попросил жюри не учитывать его выступление при голосовании — по закону гостеприимства. В финале тогда объявили, что следующий конкурс должна принять Саудовская Аравия. Исторически «Интервидение» проходило в 1960–1980-х годах под эгидой OIRT.

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