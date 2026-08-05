Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за скандал в «Лужниках»

Певица Лина Ли рассказала в соцсетях, что Ваня Дмитриенко связался с ней и попросил прощения. Скандал разгорелся после концерта в «Лужниках»: там артист исполнил песню «Ты со мной» вместе со своей сестрой Лерой. Фонограмма при этом содержала вокал Лины Ли — именно с ней Дмитриенко изначально записал этот трек. Певица заметила подмену и публично высказалась об этом.

© Соцсети Вани Дмитриенко

После извинений Дмитриенко Лина Ли удалила свой пост с разоблачительным роликом.

«Пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она-то точно в этой ситуации не виновата», — написала Лина Ли.

Само шоу в «Лужниках» вошло в историю: Ваня Дмитриенко в свои 20 лет попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший этот стадион сольным выступлением. Во время концерта актриса Анна Пересильд публично призналась исполнителю в любви прямо со сцены.

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске. Музыкой занимается с шести лет. Его первый большой хит — «Венера-Юпитер» — принёс ему всероссийскую известность. В его активе коллаборация с Григорием Лепсом и роли в сериалах. В соцсетях его называют главным крашем поколения — при том что фанаты певца есть среди женщин далеко за тридцать.

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