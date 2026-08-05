Академия музыкальной индустрии открыла приём на бесплатный курс

5 августа стартовал приём заявок на третий поток Академии музыкальной индустрии. Подать заявку можно до 6 сентября. Обучение пройдёт в Москве офлайн — с 19 октября по 13 ноября.

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Курс бесплатный, сообщается в пресс-релизе. Студентам предложат два направления: A&R — поиск и развитие артистов — и музыкальный маркетинг. Занятия проходят по вечерам в будни. В программе — практические задачи, экскурсии в офисы компаний и итоговый самостоятельный проект перед экспертами.

Лучшие выпускники получат шанс поработать с организаторами курса: лейблами S&P Digital, KOALA MUSIC, Legacy Music и дистрибьютором Pulse.

Среди спикеров — директор KOALA MUSIC Григорий Юлкин, A&R-директор S&P Digital Денис Глазин, директор по маркетингу S&P Digital Арам Даниелян, руководитель Legacy Music Катерина Бергер, операционный директор Pulse Максим Ворошилов и другие действующие профессионалы.

Российская музыкальная индустрия годами оставалась закрытым сообществом, куда попадали только через случай или личные знакомства — теперь у неё появилась понятная точка входа для всех желающих.

В прошлом году на курс подали заявки более 700 человек. Отбор прошли 33 студента. Больше половины выпускников нашли работу в индустрии, в том числе в лейблах-организаторах.

Чтобы участвовать, нужно выбрать направление, выполнить творческое задание и написать мотивационное письмо. Заявка подаётся бесплатно на сайте проекта.

Академия музыкальной индустрии — совместный образовательный проект лейблов KOALA MUSIC, S&P Digital и Legacy Music и дистрибьютора Pulse. Проект существует с 2023 года, идейным вдохновителем выступил Григорий Юлкин — директор KOALA MUSIC, более семи лет преподававший курс «Менеджмент в музыкальной индустрии» в РАМ им. Гнесиных.

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