Как первая любовь растаяла в раннем хите Юрия Шатунова

«Тающий снег» — песня группы «Ласковый май» с вокалом Юрия Шатунова. Композицию написал Сергей Кузнецов — создатель коллектива и автор главных хитов группы. В песне лирический герой говорит о расставании и сравнивает первую любовь с недолгим снегом, который появляется невовремя и быстро исчезает. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает её историю. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

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Юрий Шатунов — «Тающий снег»: текст песни

Ну вот и всё, не нужно мне

С тобою быть и день и ночь

Ну вот и всё, пора луне

В осенних тучах скрыться прочь

Не нужно слёз, прошу, не плачь

Не думал я, что разлюблю

Да, ты права, я - твой палач

Но выпал снег не к сентябрю

О, как похож ты, тающий снег

Своим коротким существованьем

Мою любовь напомнил ты мне

Такую же первую, такую же раннюю

Забуду я твой летний взгляд

Тепло травы забудешь ты

Пойми же, я - не виноват

А первый снег убил цветы

О, как похож ты, тающий снег

Своим коротким существованьем

Мою любовь напомнил ты мне

Такую же первую, такую же раннюю

Ну вот и всё, а глупый снег

К исходу дня уйдет с земли

Ну вот и всё не нужно мне

Твоих ночей, твоей любви

О, как похож ты, тающий снег

Своим коротким существованьем

Мою любовь напомнил ты мне

Такую же первую, такую же раннюю

Юрий Шатунов — «Тающий снег»: история песни

«Тающий снег» относится к раннему репертуару «Ласкового мая». Песня вошла уже в «Первый альбом» 1987 года, а затем попала в альбом «Белые розы» 1988-го. Музыку и текст написал Сергей Кузнецов — руководитель музыкального кружка в Оренбургской школе-интернате, где в 1986-м был создан коллектив. Именно Кузнецов написал для Шатунова и группы песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Лето», «Пусть будет ночь» и другие номера.

«Тающий снег» представляет собой типичную подростковую драму. В основе композиции лежат простая мелодия, прямой текст, образ природы и чувство, которое кажется герою окончательным. Основная идея текста держится на понимании того, что любовь закончилась, а вместе с ней исчезло и летнее тепло.

Песня хорошо совпала с образом Шатунова конца 1980-х: юный солист с высоким голосом пел о расставании так, будто прошёл через него сам. Именно эта интонация помогала песням «Ласкового мая» звучать близко для подростковой аудитории.

Позже «Тающий снег» продолжал выходить в переизданиях и сборниках песен Шатунова и «Ласкового мая». Благодаря этому композиция осталась в официальной части наследия артиста, хотя широкой аудитории она известна меньше, чем «Белые розы» или «Седая ночь».

Юрий Шатунов — «Тающий снег»: видео

У песни есть архивное телевизионное видео 1988 года. В нём «Тающий снег» исполняет группа «Ласковый май», солистом выступает Юрий Шатунов. Автором и режиссёром клипа стал Аркадий Макаров. Клип был впервые показан в эфире Ленинградского телевидения в рамках программы «Песенная лотерея „Розыгрыш“». В ту пору «Ласковый май» только становился всесоюзным феноменом: кассетные записи группы расходились по стране, но Шатунов ещё оставался подростком с узнаваемым высоким голосом и образом «мальчика из интерната».

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Юрий Шатунов — «Тающий снег»: интересные факты

«Тающий снег» часто остаётся в тени главных хитов «Ласкового мая» — «Белых роз» и «Седой ночи». Но песня хорошо демонстрирует ранний стиль группы: бытовая подростковая интонация соединяется с почти драматическим символом природы.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. После его смерти интерес к песням «Ласкового мая» снова вырос: слушатели возвращались не только к главным хитам, но и к менее очевидным композициям раннего периода, среди которых оказался и «Тающий снег».

Сергей Кузнецов пережил Шатунова всего на несколько месяцев. Создатель «Ласкового мая» и автор «Белых роз» умер 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет. Так «Тающий снег» сегодня звучит ещё и как часть общего наследия двух ключевых фигур ранней истории группы.

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