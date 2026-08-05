Катя Iowa рассказала, зачем использует ИИ в аранжировках

Лидер группы Iowa Екатерина Иванчикова рассказала, как сегодня применяет искусственный интеллект в работе над музыкой. По её словам, ИИ стал реальным инструментом в аранжировках, но вместе с новыми возможностями он несёт и серьёзные риски — от обезличивания звука до нарушения авторских прав.

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Иванчикова признала, что нейросети помогают ускорить работу над аранжировкой, хоть её и не удовлетворяет, как они справляются с текстами песен. Их она предпочитает сочинять сама вместе с музыкой.

«И затем уже искусственный интеллект помогает подобрать скрипку, барабаны, раскладку хора. Хор обязательно набираем сами и записываем его, так как очень важно, чтобы звучание было живым. Ведь артист вкладывает в свое творчество не только большие деньги, но и собственный жизненный опыт, глубокие эмоции и переживания», — передаёт слова Иванчиковой НСН.

Иванчикова отметила, что технологии неизбежно меняют творческий процесс. Она видит в этом и плюсы, и угрозы. Певица обратила особое внимание на проблему использования авторского контента для обучения нейросетей без разрешения правообладателей.

Иванчикова обратила внимание на то, что ИИ-треки всё активнее появляются в музыкальных чартах, а слушатели постепенно перестают замечать разницу между живым и сгенерированным звуком. По её мнению, когда артисты лицензируют свои голоса для обучения нейросетей, разные проекты начинают звучать неотличимо друг от друга — мужские и женские тембры, вокальные интонации и музыкальные приёмы сливаются в однородную массу. Певица убеждена: технологии должны развиваться с уважением к живым музыкантам и не стирать то, что делает каждого артиста уникальным.

Масштаб явления подтверждает статистика. Сервис Deezer сообщил, что в апреле пользователи ежедневно загружали более 74 тысяч полностью сгенерированных треков — это 44% от всех ежедневных загрузок на платформу.

Iowa — российская инди-поп-группа, основанная Екатериной Иванчиковой (сценический псевдоним — Iowa). Коллектив получил широкую известность в середине 2010-х. Песня «Маршрутка» стала одним из главных народных хитов эпохи. Треки группы звучали в саундтреках популярных сериалов: «Одно и то же» — в «Кухне», «Простая песня» — в «Физруке», «Улыбайся» — в «Сладкой жизни». Иванчикова окончила филологический факультет и до прихода в музыку работала учителем. Группа выпустила несколько студийных альбомов и сотрудничала с зарубежными артистами.

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Iowa — «Мы»: текст песни, интересные факты, слушать трек