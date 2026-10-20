Баста, Тимати и Гуф оставили рэперов новой волны не у дел

Рэперы старой школы оказались популярнее представителей новой волны на музыкальном сервисе «КИОН Музыка». Это выяснилось, когда к юбилею культового рэпера Снуп Догга площадка решила сравнить интерес своих пользователей к хип-хоп артистам разных лет.

© Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress

Аналитики оценили прослушивания и выяснили, что за период с апреля по октябрь 2026 года треки рэперов старой школы слушали на 72% чаще, чем композиции молодых исполнителей. К тому же активная аудитория у первых оказалась на 38% больше, сообщается в пресс-релизе.

Лидером среди рэперов старшего поколения стал Баста. В топ-10 также вошли Гуф, Каспийский груз, Eminem, Витя АК, Тимати, 50 Cent, Многоточие и Снуп Догг. Среди молодых артистов первое место занял Macan. В рейтинге также оказались Big Baby Tape, Toxi$, Madk1d, Bushido Zho, Scally Milano, Mayot, Темный принц, Yanix и 9mice.

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