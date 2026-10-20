Грузин, покоривший Болгарию, хочет сбежать с любимой

В апреле 2026 года грузинский певец DA TI выпустил сингл Take Me There — трек о желании сбежать от шума и тревоги вдвоём с любимой. «Рамблер» рассказывает об истории создания песни, кто такой DA TI, о чём трек, где найти текст, перевод и клип. Послушать композицию можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

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DA TI — Take Me There: текст песни

[Куплет 1]

Walking down the river, feeling like a flow

My mind's been calling, "What's up? Please check your phone"

He's wondering if someone does even know

That I wanna love you, the pulse: two, five and oh

[Припев]

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

[Постхорус]

Oh, I don't know no one else

So I don't know no one else likе you

Come on, come on

[Куплет 2]

Feeling that I don't care, what's in my mind?

'Causе I wanna love you, even I don't feel alright

I want a life with you by my side, I can't lie

[Припев]

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

[Постхорус]

Oh, I don't know no one else

So I don't know no one else like you

Come on, come on

[Бридж]

Maybe I don't wanna lie, this love keeps me alive

Let me hold you tight when things don't go right

Maybe don't wanna lie, this love keeps me alive

Let me hold you tight when things don't go right

[Припев]

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

Take me there, where no one's gonna find us

Only you and me and stars, all I wanted so far

[Постхорус]

Oh, I don't know no one else

So I don't know no one else like you

Come on, come on

[Аутро]

So I don't know no one else

So I don't know no one else

So I don't know no one else like you

So I don't know no one else

So I don't know no one else

So I don't know no one else like you

So I don't know no one else

So I don't know no one else

So I don't know no one else

DA TI — Take Me There: перевод текста

[Куплет 1]

Иду вдоль реки, словно плыву по течению.

Мысленно взываю: «Ну как ты там? Пожалуйста, проверь телефон».

Мой разум гадает, понимает ли вообще кто-нибудь,

Что я хочу любить тебя. Мой пульс — 250.

[Припев]

Забери меня туда, где нас никто не найдёт.

Только ты, я и звёзды — всё, чего я желал всё это время.

Забери меня туда, где нас никто не найдёт.

Только ты, я и звёзды — всё, чего я желал всё это время.

[Постхорус]

О, я не знаю никого,

Никого, кто был бы похож на тебя.

Ну же, давай.

[Куплет 2]

Кажется, мне уже всё равно. Что у меня на уме?

Потому что я хочу любить тебя, даже когда мне не по себе.

Я хочу прожить жизнь рядом с тобой, не буду этого скрывать.

[Бридж]

Может быть, я не хочу притворяться: эта любовь помогает мне жить.

Позволь мне крепко держаться за тебя, когда всё идёт не так, как нужно.

Может быть, я не хочу притворяться: эта любовь помогает мне жить.

Позволь мне крепко держаться за тебя, когда всё идёт не так, как нужно.

[Припев]

Забери меня туда, где нас никто не найдёт.

Только ты, я и звёзды — всё, чего я желал всё это время.

Забери меня туда, где нас никто не найдёт.

Только ты, я и звёзды — всё, чего я желал всё это время.

[Постхорус]

О, я не знаю никого,

Никого, кто был бы похож на тебя.

Ну же, давай.

[Аутро]

Я не знаю никого,

Я не знаю никого,

Никого, кто был бы похож на тебя.

Я не знаю никого,

Я не знаю никого,

Никого, кто был бы похож на тебя.

Мне не приходит в голову никто другой,

Мне не приходит в голову никто другой,

Мне не приходит в голову никто другой.

DA TI — Take Me There: история создания

Take Me There вышла 3 апреля 2026 года в рамках одноимённого сингла. В записи DA TI выступил не только вокалистом, но и одним из авторов и продюсеров. Вторым участником создания трека стал нидерландский музыкант Sander De Bie.

Песня не посвящена конкретному человеку и не основана на какой-то одной определённой любовной истории, рассказал DA TI в интервью болгарской радиостанции The Voice. Сначала у музыканта появились мелодия, слова и общее настроение композиции. Позже он связал их с собственными переживаниями. По словам артиста, именно поэтому слушатели могут находить в песне отголоски истории из собственной жизни.

DA TI — сценическое имя грузинского певца, автора песен и продюсера Давита Церетели. На момент публикации он проживает в Венгрии. До того, как сосредоточиться на музыкальной карьере, артист получил образование в сфере финансов. Петь DA TI начал ещё в детстве, а повзрослев, принял участие в грузинской версии шоу X Factor.

DA TI — Take Me There: интересные факты

Важную роль в создании композиции сыграла Будапештская набережная Дуная. DA TI рассказал, что любит гулять там по вечерам и оставаться наедине со своими мыслями. Это место подошло настроению песни и стало одной из главных локаций её лирик-видео.

Take Me There стала одним из самых заметных релизов DA TI. Композиция получила большой отклик за пределами Венгрии, в том числе в Болгарии, Украине и Греции. В Болгарии композиция дважды занимала первое место в чартах The Voice. За неделю с 7 по 13 августа 2026 года она попала в топ-10 по числу радио- и телеэфиров в стране — сообщает радиостанция .

. Летом артист также выпустил акустическую и live-версию песни. В них звучание трека стало более камерным, а вокал и гитарное сопровождение вышли на первый план.

DA TI — Take Me There: клип

В начале апреля на песню вышло официальное лирик-видео. В таких роликах текст композиции демонстрируется на экране, чтобы слушатели могли следить за словами песни во время просмотра.

В кадре музыкант снимает себя во время прогулки по Будапешту. Среди узнаваемых деталей города — зелёный металлический мост через Дунай. Выбор локации связан с личной историей артиста: он не раз гулял здесь по вечерам, размышляя о жизни.

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