Куда пойти в Перми 1 мая? Праздник пройдёт во всех районах города

Этот день для многих связан с праздничными первомайскими демонстрациями. Во времена СССР в них принимали участие профсоюзные, трудовые коллективы, студенты и школьники. Они проходили колоннами по центральным улицам городов. Шествия украшали разноцветные шары, цветы и транспаранты. Звучали «политические» лозунги и песни. Тогда Первомай называли Международным днём солидарности трудящийся, сейчас — День Весны и Труда.

Мероприятия, на которых пермяков приглашают 1 мая 2018 года, в подборке «АиФ-Прикамье».

В 11.00 начнётся традиционная Первомайская демонстрация пройдёт по Комсомольскому проспекту и Октябрьской площади. Участвуют коллективы предприятий, организаций, студенческой молодёжи и др.

В связи с мероприятием изменится движение транспорта, часть улиц перекроют.

Другие события

12.00 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Стадион «Динамо» (ул. Краснова, 1).

10.00 — 14.00 Первомайская кинодемонстрация — развлекательная программа для детей. Киноцентр «Премьер» (ул. Пионерская, 17)

10.00 «уДачный Первомай в парке Горького» — ярмарка садовых товаров, консультации ландшафтных дизайнеров, мастер-классы и. т. д. Парк Горького (ул. Сибирская, 41)

10.00 Радиогазета. Площадь у ДК им. Пушкина (ул. А. Щербакова, 33)

12.00 — 15.00 Радиоконцерт. Сквер у центра досуга и творчества «Родина (ул. Вильямса, 1)

13.00 Общегородское собрание пермяков. Повестка — закрытие участка железной дороги Горнозаводского направления, обманутые дольщики, многодетные семьи, тарифы на ЖКХ, капремонт, закрытие поликлиники в Лёвшино, малый бизнес (ул. Уральская, 77)

13.00 — 16.30 Фестиваль летательных аппаратов „Звёздный полёт“. Самолёты и другие конструкции можно принести с собой или сделать на месте. (Парк им. Горького (ул. Сибирская, 41)

14.00 Показ художественного фильма „Любовь и голуби“. Центр досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40)

14.00 — 16.00 „Монстрация“ — альтернативная первомайская демонстрация с абсурдными лозунгами и ироничными плакатами. Ул. Крупской от ул. Ушинского до Макаренко

Праздничные программы и концерты в районах города

09.00 — 10.00 Площадь перед ДК им. Солдатова (Комсомольской проспект, 79) 10.00 — 13.00 Площадь перед НПО „Искра“ (ул. Академика Веденеева, 28) 12.00 Сквер у Пермского академического театра оперы и балета12.00 — 17.00 Центральный парк развлечений им. Горького14.00 — 17.00 Сад имени Миндовского (ул. Мира, 9) 14.00 — 17.00 Парк „Счастье жить“ (ул. Рыбалко, 106) 14.00 — 17.00 Парк им. Чехова (ул. Репина, 20) 14.00 — 15.00 Центр досуга и творчества „Родина (ул. Вильямса, 1) 15.00 Центр досуга и творчества „Радуга“ (ул. Транспортная, 27а) 15.00 — 18.00 Сад им. Свердлова (ул. 1905 года, 1) 16.00 Зал общественного центра (ул. Доватора, 1)