Ещё
Работники ММК сняли весёлый агитационный клип про первомайскую демонстрацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работники ММК сняли весёлый агитационный клип про первомайскую демонстрацию 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Работники Магнитогорского металлургического комбината сняли оригинальный агитационный ролик про необходимость участия в демонстрации 1 мая, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Клип о Первомае, который изначально назывался Днём международной солидарности трудящихся, сняли члены профсоюзной организации ММК. В одном ролике они соединили две музыкальные композиции. Сначала спели про то, что «хватить тунеядцем тусоваться, а делами нужно бы заняться». А затем переделали одну из бодрых композиций группировки «Ленинград», поведав, как «первомайский праздник круто поднимает настроение!». В результате получился забавный видеоролик о том, как полезно и весело ходить на праздничные шествия в День весны и труда.
Ролик разместили в сообществе «Я работаю на ММК» в соцсети «ВКонтакте». Жители Магнитогорска положительно оценили его, однако неоднозначно отнеслись к самой первомайской демонстрации.
«Праздник детства! Сидела на шее у папы с флажками и шарами, весело было! Очень рада, что вернули старые традиции! Пойдём со своими дочками», — отметила Зиля Хибатуллина.
«При СССР это, действительно, был праздник всех трудящихся. Сейчас же рабочая профессия обесценилась во всех смыслах. Пройти в толпе, где уже с утра пьют, несут плакаты «за достойный труд», а мэрия кричит «достойных вам зарплат» — не столько смешно, сколько грустно… Нет идеологии в этом празднике уже давно», — прокомментировал видео Виталий Новгородов.
АиФ: последние новости
Первый в России человек с бионическим глазом хотел бы работать на заводе Что хорошего в старости? Психолог – о том, как не стать злым стариком Сказки, любовь и приключения. Топ лучших новогодних фильмов
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путешественница во времени» показала мир будущего249
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру10
В зубе мужчины зародилась новая жизнь5
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали215
Впечатляющие фотографии появления человека на свет83
Видео
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение