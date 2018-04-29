Работники ММК сняли весёлый агитационный клип про первомайскую демонстрацию

Работники Магнитогорского металлургического комбината сняли оригинальный агитационный ролик про необходимость участия в демонстрации 1 мая, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Клип о Первомае, который изначально назывался Днём международной солидарности трудящихся, сняли члены профсоюзной организации ММК. В одном ролике они соединили две музыкальные композиции. Сначала спели про то, что «хватить тунеядцем тусоваться, а делами нужно бы заняться». А затем переделали одну из бодрых композиций группировки «Ленинград», поведав, как «первомайский праздник круто поднимает настроение!». В результате получился забавный видеоролик о том, как полезно и весело ходить на праздничные шествия в День весны и труда.

Ролик разместили в сообществе «Я работаю на ММК» в соцсети «ВКонтакте». Жители Магнитогорска положительно оценили его, однако неоднозначно отнеслись к самой первомайской демонстрации.

«Праздник детства! Сидела на шее у папы с флажками и шарами, весело было! Очень рада, что вернули старые традиции! Пойдём со своими дочками», — отметила Зиля Хибатуллина.

«При СССР это, действительно, был праздник всех трудящихся. Сейчас же рабочая профессия обесценилась во всех смыслах. Пройти в толпе, где уже с утра пьют, несут плакаты «за достойный труд», а мэрия кричит «достойных вам зарплат» — не столько смешно, сколько грустно… Нет идеологии в этом празднике уже давно», — прокомментировал видео Виталий Новгородов.