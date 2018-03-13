Уйти из компании своей мечты: 6 трудностей перехода в свой бизнес на примере консультанта по кадрам

Рекрутинг научил меня, что совсем необязательно думать за другого человека, нужна ему новая работа или нет. Иногда достаточно просто предложить ему такую возможность. Так и с переходом в собственный бизнес: я сама решила дать себе возможность попробовать, не предугадывая, каков будет результат. А еще рекрутинг воспитывает в человеке бесстрашие — звонить, просить, получать отказы мне уже давно не страшно, для этого только нужна установка на успех, а также трудолюбие и способность посмотреть в другую сторону для решения задачи.

В 2015 году я уже 10 лет работала в компании своей мечты — Odgers Berndtson Executive Search. Это была моя профессиональная школа и почти семья, где были уникальная корпоративная культура, умнейшие коллеги и возможность работать с крупными заказчиками вроде Оргкомитета Сочи-2018, ТНК-ВР, Международной Федерации по фехтованию. Я отвечала за развитие практики FMCG, выполнила много проектов с практикой IT/Telecom и Media, а потом сфокусировалась на подборе топ-менеджеров в области маркетинга. Куда можно было уйти из «компании мечты»? Или к конкурентам, где были бы аналогичные задачи и лишь новый офис, или открыть свое дело. Спустя три года после своего бесстрашного поступка, я хочу поделиться своими страхами.

1. Один в поле не воин, или страх начать с нуля. Я попросила встречу с одним из партнеров Odgers Berndtson, чтобы поговорить с ним про свое увольнение, он закурил, одновременно задав вопрос «Ты действительно хочешь делать двести пятое агентство?», потом прищурившись посмотрел, как я спряталась за очками, и сказал, что у меня точно все получится. Говорят, что трудно начать что-то с нуля. Но правда в том, что когда за плечами есть опыт, поддержка окружающих и история успеха других коллег, то это уже фундамент. Здесь не будет преувеличением признаться, что единственным моим стартовым капиталом были человеческие отношения и моя репутация.

2. Выбрать специализацию и не промахнуться. Идея специализироваться именно на подборе топов в области PR/маркетинга возникла, пока один из моих коллег рассуждал про успех. По его словам, для успеха надо всего лишь делать то, что лучше всего получается и за что тебя хвалят. Случайно брошенная фраза навела меня на мысль, что я именно такая — я хорошо работаю, а еще мне нравятся люди разносторонние и очень талантливые. К моим клиентам справедливо употребить выражение «поиск талантов», они пишут сценарии к спектаклям, стихи, издают книги, читают свои рассказы вместе со звездами театра, шутя открывают свои рестораны и словно продюсеры и режиссеры управляют потребительскими предпочтениями. Например, когда я еду по Садовому кольцу в Москве, я часто ловлю себя на мысли: «А ведь эту рекламу создал человек, которого я привлекала в ту самую компанию!». Когда крупная компания еще только планирует ребрендинг, я это узнаю одной из первых, когда получаю запрос на нужного профессионала.

3. Придумать название и позиционирование. Вдохновившись прочитанной книгой Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», сначала я собиралась назвать свою компанию John Gold — по имени главного героя, который уговаривал самых талантливых топ-менеджеров покинуть свой пост ради создания более совершенного мира. Это очень в духе executive search — называть компании иностранными фамилиями. Но мне хотелось в названии отразить также смысл моего дела — поиск кадров для пиар и маркетинга. Поэтому получилось HR4PR. Да, моя специализация очень узкая. Например, обычная практика крупных агентств — подбирать специалистов всех мастей, а я хотела от этого как раз уйти и браться только за свое.

4. Страх потерять стабильность. Когда уходишь в свой бизнес, переживаешь за будущее. Наслушавшись за 10 лет корпоративной карьеры о причинах ухода разных топ-менеджеров, я сделала вывод: нет ничего более стабильного, чем надеяться на себя, ведь даже самая крупная компания может сократить штат, найти тебе замену, сменить твоего руководителя, продать активы, организовать слияние и прочее. Конечно, немного легче потерять ежемесячную фиксированную оплату, когда рядом есть близкий человек и в день увольнения он пришлет смс «Все будет хорошо».

5. Учиться, учиться и еще раз учиться. Еще за пять лет до моего смелого шага руководитель крупного PR–агентства как-то сказал мне: «Уходила бы уже давно и работала бы сама». Поэтому идея моего ухода витала в воздухе давно. Но большим сдерживающим фактором для меня была установка о том, что надо учиться и никогда не останавливаться в развитии. Но правда заключается в том, что в какой-то момент пора сказать себе: знаний уже достаточно, пора просто действовать и не откладывать мечту за горизонт третьего высшего образования или очередного сертификата.

6. Страх не привлечь крупных клиентов. А смогу ли я прыгать на ту же высоту и выполнять такие же по сложности задачи? После сотрудничества с крупными компаниями уже не так интересно было бы работать со средненькими. Оказалось, что заказчики смотрят на экспертизу, портфолио и рекомендации, их не беспокоит, сколько лет существует агентство и какой штат сотрудников. Сейчас я продолжаю делать всё то, что умею и люблю, характер работы совершенно не изменился, ко мне обращаются не менее интересные и не менее крупные заказчики.

Пожалуй, блестящая карьера складывается из вечных опасений, что однажды уже не сможешь повторить свои прежние достижения.