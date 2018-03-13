Путешествие без паспорта

В Университете мировых цивилизаций состоялось очень полезное занятие в рамках ≪Университетских суббот≫, на котором нам рассказали, что делать, если ты оказался за границей без паспорта. Украли его у тебя или ты его потерял — не важно. Без бумажки — никуда.

И теперь, случись что, я вполне могу подсказать родителям. Хотя, надеюсь, этого не потребуется.

Итак, первым делом обратитесь в местную полицию.

— Найдут паспорт или нет, зато вы получите справку, подтверждающую обращение, — рассказывает декан факультета современного права Института мировых цивилизаций Инна Заикина. — Справка поможет избежать вопросов на границе при выезде из страны.

В полиции подскажут, как написать заявление, сделают его копию и заверят.

Копий просите две — одну предъявите в консульстве, а вторая пригодится, когда будете восстанавливать паспорт. Затем вам нужно обратиться в российское консульство для восстановления удостоверения личности. Для этого нужны доказательства. Например, российский паспорт, студенческий билет — любой документ, где есть ваше имя, фото и печать. Абонемент в фитнес-клуб, увы, не подойдет.

— Если нет российского паспорта, его могут заменить два заявления от граждан России, которые подтвердят вашу личность. Причем сделают это лично и письменно, — продолжает преподаватель. — Случайные знакомые не всегда подойдут, так как в последний момент могут сказать, что знают вас всего пару часов.

В консульстве вам оформят справку на возвращение домой, которая заменит паспорт при пересечении границы (понадобятся две фотографии — 3,5×4,5 сантиметра), и даже оплатят проезд до Москвы, если вы оказались в чрезвычайной ситуации.

— А что делать, если нет ни пас порта, ни свидетелей? — раздается вопрос из зала.

— За границей вы не останетесь, — улыбается лектор. — Свидетельство вам выдадут, хотя и не так быстро.

Даже если вы настолько безалаберны, что решите остаться жить в стране без документов, вас вернут на родину.

— Пребывание на территории другого государства при отсутствии документов и визы заканчивается депортацией, — поясняет Инна Викторовна.

А что же делать, если не знаешь иностранного языка? Как разговаривать в полиции?

— Если поездка туристическая, просим гида быть переводчиком. Если нет — обращаемся в консульство. Вам предоставят переводчика безвозмездно, — говорит эксперт и дает на прощание еще один совет или, говоря молодежным языком, лайфхак: — Берите с собой в путешествие ксерокопии всех документов.