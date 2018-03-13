Этот яркий свет в окне

Cкоро, уже скоро! Придет, растопит почерневшие сугробы, смоет зимнюю грязь с парапетов и обочин, зазеленеет почками и тоненькой, робкой по первости травкой. Весна… Она близко, она на подходе. И мы принимаем ее сигналы, изо всех сил торопя, приближая желанную встречу.

Заметили, как прибавилось в вечернем городе ярких окон? Нет, я сейчас не про арифметику с математикой — число горящих в темноте окошек вряд ли кардинально изменилось. Я скорее про неуемную веру всех московских садоводов в грядущее тепло.

Самые отчаянные и убежденные из них уже заставили подоконники бетонных своих жилищ плошками с рассадой и с наступлением темноты включают над детскими этими садиками маленькие электрические солнца.

Детский сад на одного появился недавно и на моем подоконнике. Ветку ясеня, рухнувшую с дерева под тяжестью ледяного дождя, приволок со двора ребенок. Погонял ледяной разлапистой дубиной кота по квартире и торжественно водрузил в ванную — оттаивать.

Дальше были долгие хлопоты по подбору тары (упрямая раскоряка никак не хотела держать равновесие), тетрис с перестановкой цветочных горшков, война со шторами, но в итоге найденыш обрел свое место под солнцем — пусть пока еще очень неверным и редким, но все же светилом.

На днях приемыш зазеленел, а вчера — выпустил первую, несмелую и маленькую еще, кисточку. Лохматый этот чубчик с крошечными зелеными точками на концах (предвестник будущих семян, надо полагать) лучше всяких грачей и проталин возвестил: весна уже на подходе, ее дыхание уже слышит природа, а значит, нам, людям, осталось потерпеть всего лишь чуть-чуть.

Потерпи и ты, наш зеленый разлапистый квартирант.

Придет срок, ты пустишь корни и будешь посажен в теплую, полную скрытой жизни землю. Где-нибудь рядом, под окнами. Ты прорвешься (я надеюсь!), ты надышишься Москвой…