Дюжина челябинских поэтов, чьи стихи заставят смеяться и плакать

По нашим скромным наблюдениям, челябинцы делятся на два лагеря: тех, кто земляков-поэтов знает в лицо и наизусть, и тех, кто и слыхом о них не слыхивал. Ситуацию с последними попробуем исправить. Мы долго шерстили богатый и разнообразный поэтический пласт Челябинска и выбрали современников, которых точно нельзя пропустить. Так что наслаждайтесь прекрасным.

Больше всех, пожалуй, на слуху Янис Грантс: его имя известно и за пределами литературных кругов. Один из любимых авторов челябинского поэта — Даниил Хармс, что, впрочем, заметно по текстам. Янис пишет также детские стихи, а еще его стихи прекрасно ложатся на музыку Елены Оболикшты и становятся песнями.

НЕБО

1 на углу Руставели-Гагарина

было встретиться уговорено.

я пришёл: воротник засаленный,

да и сам-то весь замусоленный.

и качался асфальт, как палуба.

и кончалось на небе крошево.

я так ждал тебя! ждал, и — стало быть —

я не ждал ничего хорошего.

Стихи еще одного «топового» в народе поэта Александра Самойлова лаконичные, прямые, умудренные, но не замудренные, бескомпромиссные и нередко резкие. Кстати, еще больше он прославился полусотней стихов, связанных с остановками 91-й маршрутки. Тексты разместились на на платформе «Google Maps» и ушли в народ.

Если б я упал и умер,

то пошёл бы не спеша

на трамвай у Теплотеха,

а потом бы ехал, ехал

с тихой музыкой в ушах,

если б я упал и умер.

И хотя ещё не умер,

точно так же, не спеша,

на трамвай у Теплотеха,

точно так же сел, поехал

с тихой музыкой в ушах

я, хотя ещё не умер.

Ирина Аргутина — автор восьми сборников. Ее поэзия мягкая и безжалостная одновременно: в стихотворениях лирическая героиня смиренно и мужественно переживает жизненные катаклизмы и смело смотрит в лицо трагедии и неизбежности.

Хрупок песочный мир. Впрочем, какая разница —

мальчик ли виноват, или подружка тоже.

Он отобрал совок и, убегая, дразнится.

Так убегают миг, время и память. Позже

так убегает жизнь. И, убегая, дразнится.

Боже, как хороша, даже когда резка…

Мальчик не виноват. Это она, проказница,

бросила горсть песка.

В 2017 году Виталий Кальпиди получил почетную премию Андрея Белого (ту самую, где награда советский рубль и водка). Хотя, конечно, это не единственная награда на счету поэта. Он выпустил 11 поэтических сборников, которые переведены на 15 языков, в 80-90-е считался признанным лидером уральского андеграунда, да и сейчас он по-прежнему один из ярчайших представителей Уральской поэтической школы.

ЭПИГРАФЫ

1 Когда полёт приобретает птицу,

она изобретает небеса,

куда никак не может просочиться

сквозь кольца в них застрявшая оса.

2 Поскольку воздух сам себя не дышит,

а бог не хочет верить сам в себя,

им то и дело нужен третий лишний,

которым шишел-мышел-вышел я.

Поэт, почти ставший легендарным, но не доживший до наших дней Борис Рыжий родился в Челябинске, а большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. В стихотворениях рыцаря и хулигана пронзительный лиризм сочетается с дворовым, а то и блатным духом. Челябинско-свердловский поэт начал писать в 14 и быстро «сгорел»: покончил с собой в 2001 году в 26 лет.

Включили новое кино,

и началась иная пьянка.

Но всё равно, но всё равно

то там, то здесь звучит «Таганка».

Что Ариосто или Дант!

Я человек того покроя,

я твой навеки арестант,

и всё такое, всё такое.

Интеллигентская музыкально-литературная семья Рубинских талантами прямо-таки изобилует. В поэтическом аспекте — это Наталья Рубинская и ее сын Константин. Но сначала о маме. Размышляя о творчестве Натальи Борисовны, поэт Юнна Мориц очень точно подметила: «это сложный, противоречивый, многоканальный мир, где музыка и философия не тема, а способ жизни души и духа…».

Полусмыслы, наговоры,

Листозвукие шаги,

Мандельштамовые вздоры

Отрешенны и строги.

Листорукий, шишколобый,

С птичьим щебетом у рта,

Для Марининой утробы

Пожалевший живота.

Сумасшедший! — заблудился

Между небом и собой.

— Он с дремучих звезд свалился. —

Что ж, я плачу над тобой…

Теперь о сыне. В детстве за Константином закрепилось «прозвище» вундеркинд, хотя сам поэт от него всегда открещивается. Впрочем, он действительно рано начал писать взрослые стихи. Сейчас Константин известен в Челябинске не только как поэт, но и как драматург, ведущий, организатор культмероприятий, например, Myfest, «Дебаркадер» и «Подрамник». Также Рубинский занимается с одаренными детьми.

Ангелы бывают белые и золотые.

Иногда ангелов не бывает вовсе.

Вместо них — дети.

Дети бывают маленькие и большие.

Иногда детей не бывает вовсе.

Вместо них — люди.

Люди бывают смирившиеся и другие.

Иногда людей не бывает вовсе.

Вместо них — травы.

Травы бывают влажные и сухие.

Травы всегда, всегда бывают.

Вместе с Константином Рубинским в «упряжке» по организации масштабных поэтических мероприятий поэт Наталия Санникова. В ее стихотворениях истинная женская мудрость, проницательность, драма в отсутствии драматизации.

Телефон мобильный, улети на небко,

там твои детки кушают котлетки

договариваются о важных встречах на завтра,

выясняют, кто где находится и когда вернется,

признаются в любви, рассказывают анекдоты,

просят больше не звонить, потому что абонент

занят или находится вне зоны действия

всех этих действий:

говорить о любви по телефону,

расставаться по телефону,

умирать с телефоном,

на который приходят смски

"где ты? когда вернешься?"

Еще одна соратница Рубинского, она же его ученица — Дана Курская. Девушка уже много лет живет в Москве, а в Челябинск приезжает в качестве организатора поэтического фестиваля Myfest и спецгостя на другие «движухи». Женская лирика поражает откровенностью: она не боится показать слезы и боль, потому что точно знает, в какой момент усмехнуться над ними.

Аукцион

Я скидок не боюсь.

И распродаж я не боюсь.

Смотрите — я распродаюсь!

Я раз-продаюсь…

Я два-продаюсь…

Олег Павлов — председатель Челябинского отделения Союза писателей. Что-то еще нужно говорить? Впрочем, стоит: у Олега Николаевича большинство стихов довольно объемные, и это тот случай, когда размер (не стихотворный) имеет значения: в текстах поэта разворачиваются полноценные сюжетные истории, образы раскрываются на широком текстовом просторе, а ритм так и уводит за собой.

Ночное одиночество

Палитра вечера замешана

Густым предчувствием любви.

В окне напротив плачет женщина…

Господь её благослови!

Весь день проведши в ожидании,

То у плиты, то у окна,

Ещё надеясь на свидание,

Не верит сумеркам она…

А те спускаются, сгущаются,

И раскрывается судьба,

Где звёзды медленно вращаются

Вокруг полярного столба.

В таком же точно одиночестве,

Как эта женщина, точь-в-точь,

Они по имени, без отчества,

Её закликивают в ночь.

Крестом окна перекрёщенную,

Её возносит звёздный свод,

Включая новообращённую

В свой одинокий хоровод.

Нина Ягодинцева — хранитель классических традиций. Их же она передает своим ученикам на литературных курсах и в литклубе «Взлетная полоса». Поэт является автором 20 сборников стихотворений, секретарем Московского союза писателей, а в Челябинске организовала Южноуральскую литературную премию и межрегиональный семинар «Стилисты добра».

Нам, переменчивым, как пламя,

Как свет, горящий вдалеке,

Нам трудно говорить с богами

На скудном нашем языке.

Но наступает как проклятье

Необратимый тайный час,

Когда учителя и братья

Уже не понимают нас…

Нина Пикулева специализируется на детской поэзии, причем пишет в том числе для самых маленьких, что редкость. В этом направлении в Челябинске она безусловный лидер, да и в России входит в 20-ку самых издаваемых детских поэтов. по версии «Книжного обозрения».

Наша горка — эх! —

Веселее всех!

Из-под горки мы на горку,

А за нами — смех!

На ледянке — эх!

На фанерке —эх!

На картонке — эх!

На пузёнке — эх!

Дотемна смеётся горка

И катает всех!