Дюжина челябинских поэтов, чьи стихи заставят смеяться и плакать 

По нашим скромным наблюдениям, челябинцы делятся на два лагеря: тех, кто земляков-поэтов знает в лицо и наизусть, и тех, кто и слыхом о них не слыхивал. Ситуацию с последними попробуем исправить. Мы долго шерстили богатый и разнообразный поэтический пласт Челябинска и выбрали современников, которых точно нельзя пропустить. Так что наслаждайтесь прекрасным.
Больше всех, пожалуй, на слуху Янис Грантс: его имя известно и за пределами литературных кругов. Один из любимых авторов челябинского поэта — Даниил Хармс, что, впрочем, заметно по текстам. Янис пишет также детские стихи, а еще его стихи прекрасно ложатся на музыку Елены Оболикшты и становятся песнями.
НЕБО
1 на углу Руставели-Гагарина
было встретиться уговорено.
я пришёл: воротник засаленный,
да и сам-то весь замусоленный.
и качался асфальт, как палуба.
и кончалось на небе крошево.
я так ждал тебя! ждал, и — стало быть —
я не ждал ничего хорошего.
Стихи еще одного «топового» в народе поэта Александра Самойлова лаконичные, прямые, умудренные, но не замудренные, бескомпромиссные и нередко резкие. Кстати, еще больше он прославился полусотней стихов, связанных с остановками 91-й маршрутки. Тексты разместились на на платформе «Google Maps» и ушли в народ.
Если б я упал и умер,
то пошёл бы не спеша
на трамвай у Теплотеха,
а потом бы ехал, ехал
с тихой музыкой в ушах,
если б я упал и умер.
И хотя ещё не умер,
точно так же, не спеша,
на трамвай у Теплотеха,
точно так же сел, поехал
с тихой музыкой в ушах
я, хотя ещё не умер.
Ирина Аргутина — автор восьми сборников. Ее поэзия мягкая и безжалостная одновременно: в стихотворениях лирическая героиня смиренно и мужественно переживает жизненные катаклизмы и смело смотрит в лицо трагедии и неизбежности.
Хрупок песочный мир. Впрочем, какая разница —
мальчик ли виноват, или подружка тоже.
Он отобрал совок и, убегая, дразнится.
Так убегают миг, время и память. Позже
так убегает жизнь. И, убегая, дразнится.
Боже, как хороша, даже когда резка…
Мальчик не виноват. Это она, проказница,
бросила горсть песка.
В 2017 году Виталий Кальпиди получил почетную премию Андрея Белого (ту самую, где награда советский рубль и водка). Хотя, конечно, это не единственная награда на счету поэта. Он выпустил 11 поэтических сборников, которые переведены на 15 языков, в 80-90-е считался признанным лидером уральского андеграунда, да и сейчас он по-прежнему один из ярчайших представителей Уральской поэтической школы.
ЭПИГРАФЫ
1 Когда полёт приобретает птицу,
она изобретает небеса,
куда никак не может просочиться
сквозь кольца в них застрявшая оса.
2 Поскольку воздух сам себя не дышит,
а бог не хочет верить сам в себя,
им то и дело нужен третий лишний,
которым шишел-мышел-вышел я.
Поэт, почти ставший легендарным, но не доживший до наших дней Борис Рыжий родился в Челябинске, а большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. В стихотворениях рыцаря и хулигана пронзительный лиризм сочетается с дворовым, а то и блатным духом. Челябинско-свердловский поэт начал писать в 14 и быстро «сгорел»: покончил с собой в 2001 году в 26 лет.
Включили новое кино,
и началась иная пьянка.
Но всё равно, но всё равно
то там, то здесь звучит «Таганка».
Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя,
я твой навеки арестант,
и всё такое, всё такое.
Интеллигентская музыкально-литературная семья Рубинских талантами прямо-таки изобилует. В поэтическом аспекте — это Наталья Рубинская и ее сын Константин. Но сначала о маме. Размышляя о творчестве Натальи Борисовны, поэт Юнна Мориц очень точно подметила: «это сложный, противоречивый, многоканальный мир, где музыка и философия не тема, а способ жизни души и духа…».
Полусмыслы, наговоры,
Листозвукие шаги,
Мандельштамовые вздоры
Отрешенны и строги.
Листорукий, шишколобый,
С птичьим щебетом у рта,
Для Марининой утробы
Пожалевший живота.
Сумасшедший! — заблудился
Между небом и собой.
— Он с дремучих звезд свалился. —
Что ж, я плачу над тобой…
Теперь о сыне. В детстве за Константином закрепилось «прозвище» вундеркинд, хотя сам поэт от него всегда открещивается. Впрочем, он действительно рано начал писать взрослые стихи. Сейчас Константин известен в Челябинске не только как поэт, но и как драматург, ведущий, организатор культмероприятий, например, Myfest, «Дебаркадер» и «Подрамник». Также Рубинский занимается с одаренными детьми.
Ангелы бывают белые и золотые.
Иногда ангелов не бывает вовсе.
Вместо них — дети.
Дети бывают маленькие и большие.
Иногда детей не бывает вовсе.
Вместо них — люди.
Люди бывают смирившиеся и другие.
Иногда людей не бывает вовсе.
Вместо них — травы.
Травы бывают влажные и сухие.
Травы всегда, всегда бывают.
Вместе с Константином Рубинским в «упряжке» по организации масштабных поэтических мероприятий поэт Наталия Санникова. В ее стихотворениях истинная женская мудрость, проницательность, драма в отсутствии драматизации.
Телефон мобильный, улети на небко,
там твои детки кушают котлетки
договариваются о важных встречах на завтра,
выясняют, кто где находится и когда вернется,
признаются в любви, рассказывают анекдоты,
просят больше не звонить, потому что абонент
занят или находится вне зоны действия
всех этих действий:
говорить о любви по телефону,
расставаться по телефону,
умирать с телефоном,
на который приходят смски
"где ты? когда вернешься?"
Еще одна соратница Рубинского, она же его ученица — Дана Курская. Девушка уже много лет живет в Москве, а в Челябинск приезжает в качестве организатора поэтического фестиваля Myfest и спецгостя на другие «движухи». Женская лирика поражает откровенностью: она не боится показать слезы и боль, потому что точно знает, в какой момент усмехнуться над ними.
Аукцион
Я скидок не боюсь.
И распродаж я не боюсь.
Смотрите — я распродаюсь!
Я раз-продаюсь…
Я два-продаюсь…
Олег Павлов — председатель Челябинского отделения Союза писателей. Что-то еще нужно говорить? Впрочем, стоит: у Олега Николаевича большинство стихов довольно объемные, и это тот случай, когда размер (не стихотворный) имеет значения: в текстах поэта разворачиваются полноценные сюжетные истории, образы раскрываются на широком текстовом просторе, а ритм так и уводит за собой.
Ночное одиночество
Палитра вечера замешана
Густым предчувствием любви.
В окне напротив плачет женщина…
Господь её благослови!
Весь день проведши в ожидании,
То у плиты, то у окна,
Ещё надеясь на свидание,
Не верит сумеркам она…
А те спускаются, сгущаются,
И раскрывается судьба,
Где звёзды медленно вращаются
Вокруг полярного столба.
В таком же точно одиночестве,
Как эта женщина, точь-в-точь,
Они по имени, без отчества,
Её закликивают в ночь.
Крестом окна перекрёщенную,
Её возносит звёздный свод,
Включая новообращённую
В свой одинокий хоровод.
Нина Ягодинцева — хранитель классических традиций. Их же она передает своим ученикам на литературных курсах и в литклубе «Взлетная полоса». Поэт является автором 20 сборников стихотворений, секретарем Московского союза писателей, а в Челябинске организовала Южноуральскую литературную премию и межрегиональный семинар «Стилисты добра».
Нам, переменчивым, как пламя,
Как свет, горящий вдалеке,
Нам трудно говорить с богами
На скудном нашем языке.
Но наступает как проклятье
Необратимый тайный час,
Когда учителя и братья
Уже не понимают нас…
Нина Пикулева специализируется на детской поэзии, причем пишет в том числе для самых маленьких, что редкость. В этом направлении в Челябинске она безусловный лидер, да и в России входит в 20-ку самых издаваемых детских поэтов. по версии «Книжного обозрения».
Наша горка — эх! —
Веселее всех!
Из-под горки мы на горку,
А за нами — смех!
На ледянке — эх!
На фанерке —эх!
На картонке — эх!
На пузёнке — эх!
Дотемна смеётся горка
И катает всех!