Кенигштейн: Коррупция — когда майор МВД попадает в сотню Форбс, а борьба с коррупцией — это когда он же выпрыгивает…

Я вот никак не пойму — у нас в стране происходят реальные реформы или нет? Шото я запутался. С одной стороны — вроде как да. Сидишь тут и веришь, что да — происходят. Тут проголосовали, там подписали. Любой, кто связан с госсектором, чуть ли не каждый день рапортует о победах.

А потом садишься в самолёт и прилетаешь в какой-нибудь европейский город, особенно в тот, в котором уже был, и видишь как эффективно, а главное быстро работают власти по апгрейду, например, городской инфраструктуры, по расчистке улиц, по починке канализации, по обустройству парков и т.д. И это только муниципалитеты, вернее, та их часть, которая отвечает за поддержание и развитие городской инфраструктуры, а другая часть занимается тем, что пишет программы по использованию лучших практик других городов, в которых распределены задачи и роли каждого участника процесса, например, процесса по развитию в городе предпринимательской среды.

И все отделы работают более менее слаженно, даже учитывая то, что ни у одной власти (ни страны, ни города) нет и не может быть 100% понимания что именно нужно делать, чтобы угодить всем — и среднему классу, и бабушкам, и предпринимателям, и родителям с маленькими детьми. Короче, как только попадаешь в Европу, результаты деятельности украинских реформаторов выглядят как-то уж совсем жалко. То есть они как бы есть, и в то же время их как бы нет. Типа забор покрасили и всё, а криков на весь мир. Хотя, может, я ошибаюсь. Просто я привык, что если что-то не очевидно, то, скорее всего, этого просто нет или есть, но оно слишком преувеличено.

Так вот по реформам. Мне кажется, что обычные люди хотят не реформ, а изменений. Реформы — это форма, в которую власть облекает изменения к лучшему. Изменения к лучшему — это то, что власть в состоянии начать делать уже сегодня и для этого не нужны огромные средства либо полк экспертов с методологиями как это сделать, все эти симпозиумы, конференции и круглые столы. Первое, что нужно сделать — это показать людям на мелочи, на небольшом примере на что она, власть, способна, то есть сначала показать, а потом уже агитировать в стиле «государство — это ты» и «возьми лопату» и т.д., потому что на фоне того, как идут такие призывы какой-нибудь майор МВД попадает в сотню Форбс. А практических изменений, которые можно увидеть, примерить и сравнить вот с этой самой Европой, нет. Не в смысле реформ, а в смысле изменений к лучшему — простых, понятных и ощутимых.

Оговорюсь, что пишу исключительно для людей думающих, мыслящих, относящихся к реальности здраво и с некоторой долей скептицизма. В моем понимании коррупция — это когда майор МВД попадает в сотню Форбс, а борьба с коррупцией — это когда он же выпрыгивает из окна. Так вот реформы — это когда есть ощутимые, ежедневные изменения к лучшему, а не просто локальный кризис майора.