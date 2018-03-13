XPrize запустил конкурс по созданию роботов-аватаров. Они позволят удаленно находиться в труднодоступных местах

Фонд XPrize запустил конкурс на разработку роботов-аватаров — цифровых копий человека, которые позволяют ему видеть, слышать и чувствовать на расстоянии не менее ста километров. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение XPrize.

Роботы-аватары используются для имитации присутствия человека в удаленном месте — например, в экстремальных условиях. Ранее таких роботов планировалось использовать для ликвидации последствий аварии на японской АЭС Фукусима.

Участники должны создать робота, способного видеть, слышать и чувствовать настолько, чтобы человек смог на расстоянии решать сложные задачи. В XPrize отмечают, что пока ученые и предприниматели не добились успеха в разработке таких систем — наиболее удачное решение ранее представила компания Toyota, однако разработанный ими телеуправляемый гуманоидный робот не сопоставим по возможностям с человеком.

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2018 года. После этого жюри выберет 25 участников, которые поборются за промежуточные призы в $1 млн и главный в $8 млн В 2004 году фонд XPrize провел конкурс на создание космического аппарата для суборбитальных полетов. Победители конкурса, SpaceShipOne, позже продала права на свои разработки Virgin Galactic Ричарда Бренсона

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