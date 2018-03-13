Анджелина Джоли и эмпатия по понятиям

В свежем интервью Анджелина Джоли поделилась очередными секретами загадочной звездной жизни. В этот раз — про воспитание детей. Хорошая мать Джоли, но странная. По крайней мере — на наш менталитет.

"Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне «расслабься». Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом".

Что за эмпатия в ванной, трудно сказать. Я почему-то сразу вспомнила про отрезанные груди Джоли, про то, что весит она тридцать с чем-то килограммов при росте почти 170 см. Ох ты господи. Жалко тех детей, да и того Питта тоже. Ему, наверное, тоже пришлось хлебнуть «эмпатии от Анджелины» в самых разных проявлениях.

Анджелина — яркий пример того, что иные люди не могут быть счастливы в принципе. При всех возможных бонусах — успешной актерской оскароносной карьере, сногсшибательной внешности, головокружительных романах — синеглазая Энджи счастливой не выглядела никогда. Всю жизнь Джоли борется — то с неудачными мужчинами-спутниками, то с вечной соперницей Энистон, то с предполагаемой в отдаленной перспективе онкологией… Безусловный секс-символ Голливуда, а может, и всего мира, — не вылезает от психологов, проговаривая свои самые разные проблемы. Наркотики, алкоголь, «порезы» себя ножами в молодости. Не сложившиеся отношения с родителями. Распавшийся брак с Бредом Питтом.

Ей сорок два, Джоли, и она по-прежнему хороша собой, хотя, конечно, уже не так, как десять лет назад. Слишком какая-то истощенная, задерганная, бесплотная. Она не излучает счастья, несмотря на многомиллионное состояние, кучу ребятишек — своих и усыновленных.

Про детей Джоли рассказывает тоже много и с удовольствием. О том, как не ограничивает их. Шайло, например, — чудо какая хорошенькая! — считает себя мальчиком, носит только мужскую одежду и короткие стрижки. Приемная чернокожая Захара мечтает найти свою нищую африканскую мать. Девочки только вступили в подростковый период, так что, думаю, у Анджелины скоро будет много новых поводов пообщаться с психотерапевтами.

Красивая картинка — это наше всё. Каждая девочка от десяти и до плюс бесконечности думает: эх, были бы у меня губы и глаза, как у Анджелины Джоли, все бы сложилось по-другому! По-голливудски. Тут тебе и роли, и «Оскары», и «Золотые глобусы», и Бред Питт , валяющийся в пыли у стройных ног, и острова, и виллы. Поверьте, успех внешний и внутреннее ощущение счастья — совершенно разные вещи. Жить так, как нравится, и быть при этом в гармонии с собой и окружающим миром, — вот это и есть настоящее счастье.

История с «несчастным секс-символом» не нова. Практически то же самое происходило более полувека назад с Мэрилин Монро . Трудно вспомнить более успешную карьеру, внешность, поклонников. И — более несчастную и загубленную жизнь…

Недавно на вручении одной литературной премии я встретила свою давнюю знакомую, редактора, назовем ее здесь Маша. Маше уверенный полтос, вес — под соточку, ни грамма косметики. Как же я была рада ее увидеть! Нелепую, без укладки, с отросшими седоватыми корнями волос. От нее веет покоем и уверенностью в собственной неотразимости. Она теплая, веселая и удивительно гармоничная. Перед началом церемонии награждения к Маше подошло невозможное количество ее авторов, все рассыпались в комплиментах, Маша их снисходительно принимала. Она ко всем ну очень доброжелательна, все у нее — «талантища», а про одного еще мне на ушко сказала — «да просто классный!» На эту теплую гармонию, как пчелы на клевер, летят люди. У Маши не умолкал телефон: сообщения от мамы, сына, маленькой внучки, от друзей. Это, я понимаю, эмпатия. Настоящая.

Во время церемонии у Маши неожиданно отпали зубные коронки. «Зубешники отвалились», — сказала она мне, быстро завернула их в платочек и убрала в сумку. «Это тебе сюжет для рассказа», — сказала мне Маша. И мы с ней дико смеялись. Понимаете, она совершенно не парится по поводу зубов, веса, всего остального. Мы хотели посидеть в кафешке и поболтать, — но не случилось; на выходе ее ждал тот «талантище, который классный».